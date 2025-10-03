Expulsão? Dudu Camargo será intimado dentro de reality “A Fazenda 17”

03/10/2025
A Justiça de São Paulo determinou que Dudu Camargo seja intimado dentro de “A Fazenda 17”, em Itapecerica da Serra, onde está confinado desde a estreia do reality da Record, segundo jornalista Gabriel de Oliveira, do iG. O peão responde a um processo de trânsito que se arrasta desde 2021 e, como não foi localizado em endereços anteriores, a juíza responsável autorizou que o oficial de justiça vá até a sede do programa para entregar pessoalmente a citação.

O caso diz respeito a um acidente ocorrido em 1º de dezembro de 2021, quando Dudu fez uma conversão proibida na Avenida Berrini, em São Paulo, e colidiu com um táxi. Após se comprometer com o motorista a reparar os danos, ele sumiu dos contatos, o que levou o proprietário do táxi a mover a ação exigindo R$19.412,67 por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Veja as fotos

Reprodução: Record TV
“A Fazenda 17”: Madrugada é recheada de tretas; Dudu Camargo vira pesadelo de Carol e RayReprodução: Record TV
Reprodução/Record TV
Dudu Camargo também recordou a polêmica com a atriz Maisa SilvaReprodução/Record TV
Reprodução: Record TV
Dudu novo FazendeiroReprodução: Record TV

Como as intimações em endereços anteriores foram retornadas sem sucesso, os autores do processo pediram à Justiça que a serventia fosse feita “onde Dudu está”: no confinamento do reality e na sede da Record. A juíza Ana Carolina Netto Mascarenhas acatou o pedido, autorizando o oficial de justiça a entrar no local do reality para entregar a citação.

Ainda não há data definida para a intimação, mas a expectativa é que ela ocorra até a primeira quinzena de outubro. Até o momento, a Record não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

