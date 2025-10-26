Extração de silicone: saiba as as razões que levaram as famosas a remover os implantes

O corpo feminino está em revisão. Se nas décadas de 1990 e 2000 o silicone simbolizava poder e sensualidade, hoje o explante mamário se tornou um gesto de autenticidade e liberdade. A prótese que antes representava o auge do padrão estético agora está no caminho inverso. Diversas famosas brasileiras e estrangeiras já trocaram o volume pela naturalidade. Veja quem:

A estilista e ex-Spice Girl Victoria Beckham foi uma das primeiras a assumir essa mudança. Em 2011, ela removeu os implantes que havia colocado nos anos 1990 e explicou que a decisão foi guiada pela maturidade. “Queria ser levada a sério e entender quem eu realmente era”, contou ao lembrar o incentivo do amigo e estilista Roland Mouret para adotar uma imagem mais autêntica. Já a modelo e apresentadora Chrissy Teigen seguiu o mesmo caminho em 2020, após duas gestações. Ela disse que buscava apenas conforto. “Quero conseguir deitar de bruços e usar um vestido do meu tamanho”, afirmou, descrevendo a retirada do silicone como um alívio físico e emocional.

A atriz Ashley Tisdale, de High School Musical, também passou por esse processo em 2019. Depois de lidar com sensibilidades alimentares e desconfortos, ela desconfiou que os implantes poderiam estar interferindo em sua saúde. Ao removê-los, contou sentir-se “em harmonia novamente”. Já a atriz brasileira Carolina Dieckmann tomou a decisão em 2022, após perceber que os seios aumentados já não representavam quem ela era. “Nunca me identifiquei muito com os seios maiores. Não tive problema de saúde, mas entendi que aquilo não tinha a ver comigo”, disse em entrevista.

Segundo o Dr. Leandro Faustino, cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), esse movimento entre celebridades reflete uma mudança profunda no comportamento estético. “Há alguns anos, o volume e a projeção eram sinônimos de beleza. Hoje, as pacientes buscam naturalidade, leveza e harmonia com o próprio corpo”, explica. Ele observa que o explante mamário tem crescido nos consultórios brasileiros, impulsionado tanto por referências culturais quanto por avanços tecnológicos. “Nos últimos anos, vimos um aumento expressivo na procura. Muitas pacientes relatam que o corpo mudou, mas o silicone ficou no passado. Agora priorizam resultados sutis e procedimentos que respeitam a anatomia.”

Entre as celebridades mais recentes a compartilhar essa decisão está Alyssa Milano, estrela da série Charmed. Aos 52 anos, ela descreveu a remoção como um ato de libertação. “Por muito tempo acreditei que precisava dos implantes para ser atraente e bem-sucedida. Hoje entendo que isso era uma narrativa falsa.” O depoimento da atriz ecoa o de outras mulheres que buscaram a cirurgia não por vaidade, mas por bem-estar.

Dentre as brasileiras, diversas famosas também optaram pelo explante, além de Carolina Dieckmann, como Luiza Brunet, Rafa Brites, Isabeli Fontana, Manu Gavassi, Suzana Alves, Karina Bacchi, e Giovanna Antonelli