03/10/2025
F1: em sessão marcada por acidente, Piastri lidera TL2 em Singapura

O australiano Oscar Piastri garantiu a primeira posição do 2º treino livre para o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. O piloto da McLaren, que anotou 1:30:714, foi seguido por Isack Hadjar (Racing Bulls) e Max Verstappen (Red Bull).

A sessão teve uma situação inusitada. Com aproximadamente 10 minutos para o fim do treino, Charles Leclerc (Ferrari) foi liberado pela equipe para sair dos boxes e, em alta velocidade, bateu na lateral de Lando Norris (McLaren).

Veja o momento:

This doesn’t happen often! 😮

Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX

— Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Assim como no primeiro treino, a Aston Martin surpreendeu com um bom desempenho. Fernando Alonso foi o 4º colocado, enquanto Lance Stroll ficou com a 6ª posição.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) ficou em 15º lugar, atrás do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que terminou em 14º.

Confira a classificação do TL2 de Singapura

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Isack  Hadjar (Racing Bulls)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Fernando Alonso (Aston Martin)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Lance Stroll (Aston Martin)
  7. Esteban Ocon (Haas)
  8. Carlos Sainz (Williams)
  9. Charles Leclerc (Flamengo)
  10. Lewis Hamilton (Flamengo)
  11. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Alexander Albon (Williams)
  14. Nico Hülkenberg (Sauber)
  15. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  16. Pierre Gasly (Alpine)
  17. Liam Lawson (Racing Bulls)
  18. Kimi Antonelli (Mercedes)
  19. Franco Colapinto (Alpine)
  20. George Russell (Mercedes)
