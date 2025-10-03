F1: em sessão marcada por acidente, Piastri lidera TL2 em Singapura

O australiano Oscar Piastri garantiu a primeira posição do 2º treino livre para o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. O piloto da McLaren, que anotou 1:30:714, foi seguido por Isack Hadjar (Racing Bulls) e Max Verstappen (Red Bull).
A sessão teve uma situação inusitada. Com aproximadamente 10 minutos para o fim do treino, Charles Leclerc (Ferrari) foi liberado pela equipe para sair dos boxes e, em alta velocidade, bateu na lateral de Lando Norris (McLaren).
Veja o momento:
This doesn’t happen often!
Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX
— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Assim como no primeiro treino, a Aston Martin surpreendeu com um bom desempenho. Fernando Alonso foi o 4º colocado, enquanto Lance Stroll ficou com a 6ª posição.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) ficou em 15º lugar, atrás do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que terminou em 14º.
Confira a classificação do TL2 de Singapura
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lando Norris (McLaren)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Esteban Ocon (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Flamengo)
- Lewis Hamilton (Flamengo)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Franco Colapinto (Alpine)
- George Russell (Mercedes)