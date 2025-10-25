F1: Norris conquista a pole position do GP do México; Bortoleto é 16º

Está definido o grid de largada para o GP do México de F1. Neste sábado (25/10), Lando Norris (McLaren) conquistou a 1ª posição para a largada deste domingo (26/10). Ele foi seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Lewis Hamilton (Ferrari). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) sairá da 16ª posição.

Norris largará em 1º lugar, seguido por Leclerc e Hamilton.

Lando Norris, piloto da McLaren na F1.

Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber.

Q1

O treino de classificação não começou bem para Gabriel Bortoleto. A bordo do carro número cinco da Sauber, o brasileiro teve sua primeira volta deletada por exceder os limites de pista. A situação continuou ruim para ele, que não conseguiu um bom tempo e acabou eliminado já no Q1, ficando com a 16ª posição. Além disso, Alex Albon (Williams, 17º), Pierre Gasly (Alpine, 18º), Lance Stroll (Aston Martin, 19º) e Franco Colapinto (Alpine, 20º) também não conseguiram avançar.

Por outro lado, a primeira etapa da qualificação foi positiva para Isack Hadjar. O piloto da Racing Bulls fez uma boa volta e não foi superado pelos adversários de pista, com um tempo de 1:16:733.

Q2

Na segunda sessão, Lando Norris (McLaren) tomou o protagonismo com a melhor volta, marcando 1:16:252. Além dele, Lewis Hamilton (Ferrari) também foi destaque, com o segundo melhor tempo. Enquanto isso, mais cinco pilotos foram eliminados: Tsunoda (Red Bull, 11º), Esteban Ocon (Haas, 12º), Nico Hülkenberg (Sauber, 13º), Fernando Alonso (Aston Martin, 14º) e Liam Lawson (Racing Bulls, 15º).

Q3

A terceira e última etapa contou com Charles Leclerc (Ferrari) aparecendo na primeira posição durante boa parte da sessão. No entanto, o monegasco não contava com Lando Norris, que fez uma última volta perfeita e conquistou a pole position com 1:15:586, desbancando o ferrarista.

Confira o grid de largada para o Grande Prêmio do México:

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams)* Nico Hulkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Sauber) Alex Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

*Carlos Sainz (Williams), apesar de ter terminado o treino na 7ª posição, largará em 12º, pois cumprirá punição imposta pelos comissários da Fórmula 1 por batida em Antonelli na corrida anterior, nos Estados Unidos.