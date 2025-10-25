F1: Norris conquista a pole position do GP do México; Bortoleto é 16º

Está definido o grid de largada para o GP do México de F1. Neste sábado (25/10), Lando Norris (McLaren) conquistou a 1ª posição para a largada deste domingo (26/10). Ele foi seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Lewis Hamilton (Ferrari). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) sairá da 16ª posição.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Norris largará em 1º lugar, seguido por Leclerc e Hamilton.
2 de 3
Lando Norris, piloto da McLaren na F1.
Bryn Lennon – Formula 1/Formula 1 via Getty Images3 de 3
Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber.
Carezzevoli/Getty Images
Q1
O treino de classificação não começou bem para Gabriel Bortoleto. A bordo do carro número cinco da Sauber, o brasileiro teve sua primeira volta deletada por exceder os limites de pista. A situação continuou ruim para ele, que não conseguiu um bom tempo e acabou eliminado já no Q1, ficando com a 16ª posição. Além disso, Alex Albon (Williams, 17º), Pierre Gasly (Alpine, 18º), Lance Stroll (Aston Martin, 19º) e Franco Colapinto (Alpine, 20º) também não conseguiram avançar.
Por outro lado, a primeira etapa da qualificação foi positiva para Isack Hadjar. O piloto da Racing Bulls fez uma boa volta e não foi superado pelos adversários de pista, com um tempo de 1:16:733.
Q2
Na segunda sessão, Lando Norris (McLaren) tomou o protagonismo com a melhor volta, marcando 1:16:252. Além dele, Lewis Hamilton (Ferrari) também foi destaque, com o segundo melhor tempo. Enquanto isso, mais cinco pilotos foram eliminados: Tsunoda (Red Bull, 11º), Esteban Ocon (Haas, 12º), Nico Hülkenberg (Sauber, 13º), Fernando Alonso (Aston Martin, 14º) e Liam Lawson (Racing Bulls, 15º).
Q3
A terceira e última etapa contou com Charles Leclerc (Ferrari) aparecendo na primeira posição durante boa parte da sessão. No entanto, o monegasco não contava com Lando Norris, que fez uma última volta perfeita e conquistou a pole position com 1:15:586, desbancando o ferrarista.
Leia também
-
Novato na F1 critica especulação sobre futuro na Red Bull: “Irritante”
-
F1: Verstappen ironiza reação e diz que prever virada seria “idiota”
-
Norris rebate Piastri após batida: “Qualquer piloto teria feito”
Confira o grid de largada para o Grande Prêmio do México:
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)*
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Alex Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
*Carlos Sainz (Williams), apesar de ter terminado o treino na 7ª posição, largará em 12º, pois cumprirá punição imposta pelos comissários da Fórmula 1 por batida em Antonelli na corrida anterior, nos Estados Unidos.