18/10/2025
F1: Verstappen vence sprint, McLarens batem e Bortoleto termina em 11°

Vitória holandesa no Sprint. Neste sábado (18/10), Max Verstappen manteve o favoritismo após a pole e venceu no GP de Austin, nos Estados Unidos. George Russell terminou em 2º e Carlos Sainz completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 11º, após largar na última posição.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Alexander Albon, Yuki Tsunoda e Oliver Bearman também pontuaram.

A prova ficou marcada por um acidente relâmpago. Segundos após a largada, logo na primeira curva, Piastri acabou batendo em Hulkenber e, como consequência, acabou atingindo Lando Norris, tirando os dois pilotos da McLaren da disputa. Além deles, Fernando Alonso também acabou prejudicado e abandonou a corrida.

O incidente fez a bandeira amarela ser acionada, fazendo com que Safety Car entrasse na pista.

A prova foi retomada já na sexta volta, com Verstappen na liderança, seguido de George Russell. Na 16ª volta, Esteban Ocon e Lance Stroll se chocaram e, mais uma vez, a bandeira amarela foi tremulada e o Safety Car fosse acionado pela segunda vez no circuito de Austin.

Na sexta-feira (17/10), Max Verstappen havia garantido a pole position para a disputa do Sprint. Essa foi a décima vez que o piloto da Red Bull garantiu a primeira posição para largar em uma corrida deste tipo. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, completaram as três primeiras colocações. Bortoleto saiu da última posição.

Os pilotos retornam para pista às 18h (horário de Brasília), quando irão correr a classificatória.

Veja o resultado do GP dos Estados Unidos:
1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT)
2) George Russell (Mercedes)
3) Carlos Sainz (Williams/Mercedes)
4) Lewis Hamilton (Ferrari)
5) Charles Leclerc (Ferrari)
6) Alexander Albon (Williams/Mercedes)
7) Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda RBPT)
8) Kimi Antonelli (Mercedes)
9) Liam Lawson (Racing Bulls/Honda RBPT)
10) Pierre Gasly (Alpine/Renault)
11) Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari)
12) Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda RBPT)
13) Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari)
14) Franco Colapinto (Alpine/Renault)
15) Oliver Bearman (Haas/Ferrari)
OUT) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes)
OUT) Esteban Ocon (Haas/Ferrari)
OUT) Lando Norris (McLaren/Mercedes)
OUT) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes)
OUT) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes)

