Fã número um: Zé Felipe prestigia show de Ana Castela e apoia companheira em SP

Zé Felipe mostrou que não apenas apoia Ana Castela, mas também é fã de carteirinha da cantora ao comparecer ao show dela. Neste sábado (11/10), ela se apresenta no Suhai Music Hall, em São Paulo. Além do cantor, os amigos do casal Gabriel Vetuche, João Victor e Odorico Reis, também marcaram presença e posaram para fotos nos bastidores do evento.
Veja as fotos
Leia Também
Zé Felipe também foi visto interagindo nos bastidores, cada vez mais presente nos momentos ao lado da amada. Esta não é a primeira vez que o filho de Leonardo acompanha Ana Castela em shows: há poucos dias, o casal esteve junto no “Aparecida É Show”, realizado no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela. Nas imagens do evento, o intérprete chega primeiro, cumprimenta os fãs, seguido pela cantora.
Os dois artistas estão promovendo o lançamento do single “Sua Boca Mente”, lançado em 2 de outubro nas plataformas de música. O clipe da parceria também estreou na mesma semana, no YouTube. O lançamento repercutiu nas redes, especialmente após a confirmação do romance entre eles, que deixou os fãs ainda mais animados.