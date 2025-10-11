Zé Felipe mostrou que não apenas apoia Ana Castela, mas também é fã de carteirinha da cantora ao comparecer ao show dela. Neste sábado (11/10), ela se apresenta no Suhai Music Hall, em São Paulo. Além do cantor, os amigos do casal Gabriel Vetuche, João Victor e Odorico Reis, também marcaram presença e posaram para fotos nos bastidores do evento.

Gabriel compartilhou cenas dos bastidores, mostrando crianças entregando presentes para a cantora, enquanto ele ficava responsável por guardá-los. Ana se emocionou com cada mimo, especialmente com uma boneca Barbie, enviada com todo carinho pelos fãs.

Fã número um: Zé Felipe prestigia show de Ana Castela e apoia companheira em SP Reprodução: Instagram @anacastelacantora @zefelipe Ana Castela e Zé Felipe postam dancinha e fãs provocam: "E o beijo, cadê?" Reprodução: Instagram Novo registro de Ana Castela e Zé Felipe nas redes sociais Foto: Instagram/@anacastelacantora Instagram/@anacastelacantora Zé Felipe e Ana Castela estão entre os lançamentos da semana Divulgação

Zé Felipe também foi visto interagindo nos bastidores, cada vez mais presente nos momentos ao lado da amada. Esta não é a primeira vez que o filho de Leonardo acompanha Ana Castela em shows: há poucos dias, o casal esteve junto no “Aparecida É Show”, realizado no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela. Nas imagens do evento, o intérprete chega primeiro, cumprimenta os fãs, seguido pela cantora.

Os dois artistas estão promovendo o lançamento do single “Sua Boca Mente”, lançado em 2 de outubro nas plataformas de música. O clipe da parceria também estreou na mesma semana, no YouTube. O lançamento repercutiu nas redes, especialmente após a confirmação do romance entre eles, que deixou os fãs ainda mais animados.