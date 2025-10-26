26/10/2025
Universo POP
Fábio atinge marca importante e entra para grupo seleto no Fluminense

O goleiro Fábio uma tem nova conquista para celebrar com a camisa do Fluminense. O goleiro, de 45 anos, atingiu a marca de 100 jogos sem sofrer gols pelo Tricolor Carioca. A meta foi alcançada nesse sábado (25/10), na vitória sobre o Internacional por 1 x 0 no Maracanã.

Fábio, goleiro do Fluminense

Fabio foi o jogador mais velho da Copa do Mundo de Clubes de 2025

Fábio é destaque do Fluminense.

Com a marca, Fábio entra para uma galeria de arqueiros com 100 partidas ou mais sem serem vazados, que conta com ídolos históricos, como: Castilho, Félix e Paulo Victor.

Veja a lista:

  1. Castilho (269 jogos sem sofrer gols)
  2. Paulo Victor (175 jogos sem sofrer gols)
  3. Félix (137 jogos sem sofrer gols)
  4. Diego Cavalieri (110 jogos sem sofrer gols)
  5. Ricardo Pinto (105 jogos sem sofrer gols)
  6. Fábio (100 jogos sem sofrer gols)

Além da marca de 100 jogos sem sofrer gols, Fábio também garantiu outra marca. Ao entrar em campo diante do Internacional, disputou a partida de número 250 pelo Fluminense.

Fábio chegou ao Flu em janeiro de 2022. Pelo Tricolor das Laranjeiras, levantou duas taças do Campeonato Carioca (2022 e 2023), a Copa Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).

