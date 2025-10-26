Fábio atinge marca importante e entra para grupo seleto no Fluminense

O goleiro Fábio uma tem nova conquista para celebrar com a camisa do Fluminense. O goleiro, de 45 anos, atingiu a marca de 100 jogos sem sofrer gols pelo Tricolor Carioca. A meta foi alcançada nesse sábado (25/10), na vitória sobre o Internacional por 1 x 0 no Maracanã.
Fábio, goleiro do Fluminense
Fabio foi o jogador mais velho da Copa do Mundo de Clubes de 2025
Fábio é destaque do Fluminense.
Com a marca, Fábio entra para uma galeria de arqueiros com 100 partidas ou mais sem serem vazados, que conta com ídolos históricos, como: Castilho, Félix e Paulo Victor.
Veja a lista:
- Castilho (269 jogos sem sofrer gols)
- Paulo Victor (175 jogos sem sofrer gols)
- Félix (137 jogos sem sofrer gols)
- Diego Cavalieri (110 jogos sem sofrer gols)
- Ricardo Pinto (105 jogos sem sofrer gols)
- Fábio (100 jogos sem sofrer gols)
Além da marca de 100 jogos sem sofrer gols, Fábio também garantiu outra marca. Ao entrar em campo diante do Internacional, disputou a partida de número 250 pelo Fluminense.
Fábio chegou ao Flu em janeiro de 2022. Pelo Tricolor das Laranjeiras, levantou duas taças do Campeonato Carioca (2022 e 2023), a Copa Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).