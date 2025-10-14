Fábrica de cosméticos é fechada por descumprir normas sanitárias no DF

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Vigilância Sanitária recolheram os produtos e suspenderam a produção da fábrica de Aquária Cosmética Natural LTDA, localizada no Distrito Federal. A fabricação dos produtos de beleza não seguia normas sanitárias.

Fiscais da Divisa fizeram uma inspeção na fábrica após denúncia de possíveis irregularidades no processo produtivo feita pelo Conselho Regional de Química da 12ª Região (CRQ-12).

Segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), responsável pela Vigilância Sanitária, foram constatadas falhas críticas e a ausência de procedimentos exigidos pelas normas sanitárias, essenciais para as boas práticas de fabricação de cosméticos.

“Nas condições encontradas na data da inspeção, não foi possível garantir a segurança dos produtos fabricados, uma vez que não havia evidências do cumprimento das boas práticas de fabricação”, alertou a pasta.

Diante das irregularidades, a empresa foi interditada no momento da inspeção, e os produtos encontrados foram cautelarmente interditados.

A Vigilância Sanitária comunicou a situação à Anvisa. A agência então publicou no Diário Oficial da União (DOU) determinação de recolhimento dos produtos no mercado nacional e a suspensão da fabricação pela empresa.

“A Vigilância Sanitária do DF acompanha as ações de recolhimento e seguirá adotando as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento das normas sanitárias e das boas práticas de fabricação”, garantiu a SES-DF.

Outro lado

O Metrópoles entrou em contato com a fundadora da Aquária. No entanto, segundo empreendedora, a fábrica foi vendida em 2022. Portanto, não seria mais responsável pela empresa.

A reportagem tentou entrar em contato com os novos proprietários da Aquária. Mas não houve resposta. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.