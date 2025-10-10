10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Fábrica suspeita de vender bebidas com metanol que mataram 2 é fechada

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fabrica-suspeita-de-vender-bebidas-com-metanol-que-mataram-2-e-fechada

A Polícia Civil fechou, na manhã desta sexta-feira (10/10), uma fábrica clandestina que usava etanol comprado em postos de combustíveis para produzir bebidas falsificadas em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O etanol estava adulterado com metanol, segundo a investigação.

Policiais chegaram ao local durante a investigação da morte do empresário Ricardo Lopes Mira, 54 anos, em São Paulo. Ele morreu em 16 de setembro, após quatro dias internado no Hospital Villa Lobos, na Mooca, zona leste da capital.

4 imagensMarcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, vítima da intoxicação por metanolEmpresário era bebedor contumaz, segundo familiarRicardo Mira foi a primeira vítima do metanol confirmadaFechar modal.1 de 4

Marcos Antônio foi a segunda vítima confirmada em casos relacionados ao metanol

Reprodução/ Redes Sociais2 de 4

Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, vítima da intoxicação por metanol

Reprodução/ Redes Sociais3 de 4

Empresário era bebedor contumaz, segundo familiar

Reprodução/Facebook4 de 4

Ricardo Mira foi a primeira vítima do metanol confirmada

Reprodução/Facebook

O bar onde ele consumiu a bebida, o Torres Bar, foi vistoriado e as equipes policiais apreenderam nove garrafas de bebidas. Peritos detectaram a presença de metanol em oito desses produtos, com percentuais que variam de 14,6% a 45,1%, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Em depoimento, o dono do bar confessou que havia comprado as garrafas de uma distribuidora não autorizada. De acordo com a polícia, essa empresa utilizava etanol de postos de combustíveis na fabricação irregular das bebidas. O etanol, por sua vez, estaria misturado com metanol. A fábrica distribuía bebidas adulteradas a outros estabelecimentos comerciais.

Leia também

A segunda vítima de intoxicação por metanol confirmada no estado também consumiu bebida no Torres Bar. Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, morreu na última quinta-feira (2/10).

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo, São Bernardo do Campo e São Caetano. Ao todo, oito suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Garrafas, bebidas, celulares e outros itens foram apreendidos e encaminhados para perícia.

“A Polícia Civil segue com as investigações para apurar o envolvimento dos suspeitos e a origem dos produtos apreendidos”, disse a SSP.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost