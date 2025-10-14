Fabrício Bruno se emociona e pede compreensão após erros decisivos contra Japão

A derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 para o Japão, nesta terça-feira (14), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, ficou marcada pelos erros do zagueiro Fabrício Bruno. O defensor do Cruzeiro teve participação direta nos dois primeiros gols da equipe asiática e deixou o campo visivelmente abalado, com os olhos marejados, após o apito final.

Em entrevista ao Sportv, Fabrício reconheceu as falhas e pediu compreensão. “Infelicidade minha, é pedir desculpas… Acima de tudo, não é um lance que me define como jogador. Toda a carreira passei por dificuldades”, afirmou o zagueiro, que protagonizou um erro na saída de bola que resultou no primeiro gol japonês, marcado por Minamino.

O jogador explicou o lance em que escorregou antes de perder a posse. “Foi um lance em que o pé de apoio ficou longe, fiquei sem força. Erro meu, peço desculpa ao torcedor. É sentir a dor, mas ter a cabeça erguida para seguir adiante em busca de novas oportunidades”, declarou.

Fabrício também fez questão de agradecer o apoio interno recebido após a partida. “Sou grato a todos que me ajudaram, o vestiário me deu confiança, um jogador nunca está disposto a falhar. Só vai acontecer com quem está lá dentro. Infelizmente, hoje foi meu dia”, desabafou.

Mesmo abatido, o zagueiro afirmou que a experiência servirá como aprendizado. “A gente fez um grande primeiro tempo, mas tivemos o primeiro gol e acaba que abaixa animicamente. Mas faz parte, servir de aprendizado, tirar as coisas boas daqui e levar para frente, ter a cabeça em busca de novas oportunidades que a Copa do Mundo é logo ali”, completou.

Durante a coletiva, o técnico Carlo Ancelotti comentou sobre o impacto dos erros de Fabrício Bruno no desempenho do time. “Acho que no jogo de hoje, até o gol, até o erro do Fabrício, o jogo estava bem controlado pela equipe. Depois eu tenho muito claro o que aconteceu: a equipe caiu mentalmente após o primeiro erro. Creio que esse foi o maior erro da equipe, porque não acho que no segundo tempo a atitude do time não era boa. Repito: afetou demais o erro”, analisou o treinador italiano.

Ancelotti, no entanto, ressaltou que falhas individuais não são determinantes para a permanência de um jogador na Seleção. “Os erros individuais não afetam a presença dos jogadores na equipe, a avaliação que temos de fazer é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não foi boa porque perdemos um pouco de equilíbrio no campo, perdemos um pouco de boa atitude, de pensamento positivo, então, aí, como eu disse, é uma boa aula para o futuro”, explicou.

O treinador encerrou destacando a necessidade de aprendizado coletivo. “Quando a equipe perde é um incômodo, todo mundo está incomodado nesse sentido. Não gosto de perder, nem a mim, nem aos jogadores, temos que aprender com esta derrota”, concluiu.

Com o resultado, o Brasil encerra a Data Fifa com mais um revés em uma série de amistosos que tem revelado instabilidade defensiva e questionamentos sobre o rendimento da equipe em fase de preparação para as Eliminatórias e a próxima Copa do Mundo.

