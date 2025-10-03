Facção criminosa dá ultimato de 24h para moradores deixarem condomínio

Moradores de um condomínio residencial localizado na Rua Manoel Teixeira, no Bairro José de Alencar, em Fortaleza, viveram momentos de tensão nessa quarta-feira (1º/10). Pichações feitas no muro do conjunto exibiam ameaças de morte e determinavam que famílias deixassem o local em até 24 horas.

Em uma das mensagens, os criminosos escreveram: “Vocês têm 24 horas para irem embora do condomínio, se desacreditar, vamos pegar você na saída”. Outras pichações mencionavam diretamente as placas de veículos de pelo menos três moradores, identificando as pessoas que deveriam abandonar suas casas.

Leia também

Até o momento, não há informações sobre a autoria das mensagens nem sobre a motivação das ameaças, mas a suspeita é que tenha partido de uma facção criminosa que domina a região. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que o policiamento na área foi reforçado e que as investigações estão a cargo do 14º Distrito Policial (14º DP), responsável pela região.

Moradores relataram medo diante da intimidação, mas ainda não há registro de famílias deixando o condomínio. A polícia segue em diligências para identificar os autores das pichações e garantir a segurança das famílias afetadas.