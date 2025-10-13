Faccionado do PCC persegue rival e morre em confronto com a polícia

Um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), identificado como Matheus Eber Silva Soares, de 31 anos, foi morto após atacar policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis (GO). O confronto ocorreu na tarde de domingo (12/10).

A equipe da CPE foi acionada pelo para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Avenida Goiás, esquina com a Rua Floriano Peixoto, no Setor Central.

No local, os policiais avistaram dois homens armados em um carro preto, que perseguiam um rival com intenção de executá-lo. Com apoio da seção de inteligência do 28º BPM, os suspeitos foram localizados pouco depois, no Setor Jamil Miguel.

Durante a tentativa de abordagem, Matheus Eber desceu do carro e fugiu a pé em direção a um lote baldio, ignorando as ordens de parada. Ao ser alcançado, abriu fogo contra os militares, colocando em risco a vida dos agentes e de moradores da região.

Os policiais reagiram ao ataque, e o faccionado foi atingido e morreu no local.