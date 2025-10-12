Faccionados do CV roubam após baile funk e são mortos por PMs

Após perseguição e confronto entre policiais militares do Rio de Janeiro (PMRJ) e faccionados do Comando Vermelho (CV), quatro bandidos foram mortos na manhã deste domingo (12/10).
A coluna Na Mira apurou que tudo ocorreu em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Informações preliminares dão conta de que os traficantes estariam em baile funk e saíram do local praticando vários assaltos.
Porém, a PM estaria monitorando os criminosos com a ajuda de um drone, momento em que a perseguição e a troca de tiros começou.
Veja:
Fuzil encontrado no veículo
Fuzil encontrado no veículo
Fuzil encontrado no veículo
Pistola encontrada no veículo
Cinco bandidos estavam dentro do veículo, que era roubado, e quatro deles foram atingidos. Um deles chegou a agonizar no local em que o carro foi interceptado, mas acabou morrendo instantes depois.
Dentro do veículo, os militares encontraram vários fuzis e pistolas. Todos os armamentos estavam municiados, com carregadores alongados.