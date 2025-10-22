22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Fachin autoriza transferência de Fux para a Segunda Turma do STF

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fachin-autoriza-transferencia-de-fux-para-a-segunda-turma-do-stf

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, autorizou na noite desta quarta-feira (22/10) que o ministro Luiz Fux mude para a Segunda Turma da Suprema Corte. A transferência acontecerá a partir da próxima semana.

“Diante da ausência de manifestação de interesse de integrante mais antigo, concedo a solicitada transferência para a Segunda Turma, nos termos dos artigos 13, X e 19 do Regimento Interno desta Corte”, disse o ministro no despacho.

Veja as fotos

Reprodução: YouTube/STF
Edson Fachin é o novo presidente do STFReprodução: YouTube/STF
Reprodução: Senado Federal
Edson Fachin é eleito presidente do Supremo e assume em setembro; Entenda!Reprodução: Senado Federal
Reprodução/Supremo Tribunal Federal
Edson Fachin é eleito presidente do Supremo e assume em setembro; Entenda!Reprodução/Supremo Tribunal Federal
Reprodução: YouTube/TV Justiça
Edson Fachin foi divergente à maioria dos ministrosReprodução: YouTube/TV Justiça
Reprodução: Agência Brasil
Edson Fachin é eleito presidente do Supremo e assume em setembro; Entenda!Reprodução: Agência Brasil
Reprodução: Agência Brasil
Edson Fachin é eleito presidente do Supremo e assume em setembro; Entenda!Reprodução: Agência Brasil

Leia Também

A possibilidade dessa troca aconteceu pois o ministro Luís Roberto Barroso se aposentou no último dia 18. Ele era da Segunda Turma.

Atualmente, estão na Primeira Turma os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Já a Segunda turma é composta por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost