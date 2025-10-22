Fachin autoriza transferência de Fux para a Segunda Turma do STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, autorizou na noite desta quarta-feira (22/10) que o ministro Luiz Fux mude para a Segunda Turma da Suprema Corte. A transferência acontecerá a partir da próxima semana.

“Diante da ausência de manifestação de interesse de integrante mais antigo, concedo a solicitada transferência para a Segunda Turma, nos termos dos artigos 13, X e 19 do Regimento Interno desta Corte”, disse o ministro no despacho.

A possibilidade dessa troca aconteceu pois o ministro Luís Roberto Barroso se aposentou no último dia 18. Ele era da Segunda Turma.

Atualmente, estão na Primeira Turma os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Já a Segunda turma é composta por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques.