Fachin se reúne com Alcolumbre para discutir fundo da Justiça Federal

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, recebeu nesta segunda-feira (13/10) o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para tratar do fundo de custas da Justiça Federal.

O encontro contou com a presença do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin. O ministro do STF Cristiano Zanin também acompanhou.

Outro tema previsto na reunião é a criação de um fundo de financiamento para o Ministério Público da União (MPU). O texto foi aprovado na Câmara em julho e foi encaminhado ao Senado e visa ajudar nas ações do MP.

Conforme apurou o Metrópoles, Fachin e Alcolumbre não trataram da vaga aberta no STF após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, tampouco da dosimetria das penas impostas aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

A reunião já estava marcada antes de Barroso anunciar sua aposentadoria, na última quinta-feira (9/10).