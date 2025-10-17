17/10/2025
Fácil! Chef revela segredo para fazer almôndegas de carne perfeitas

Escrito por Metrópoles
facil!-chef-revela-segredo-para-fazer-almondegas-de-carne-perfeitas

Quer fazer almôndegas perfeitas, mas não sabe como prepará-las? O chef de cozinha Leandro Nunes já adianta: basta usar cortes como acém ou fraldinha. Ou seja: não é preciso usar ovo para dar liga. Segundo ele, a gordura desses tipos de carnes ajuda a deixar a iguaria suculenta, ideal para servir no almoço ou jantar.

E não para aí. Em entrevista ao Metrópoles, Leandro Nunes compartilhou outros truques. “Caso vá fazer almôndegas em algum tipo de churrasqueira, você deve aumentar a porcentagem de gordura. Também pode hidratar a mistura com um pão amanhecido embebido no leite, o que mantém a maciez por dentro”.

O chef acrescenta que a sua versão favorita é da Alemanha, onde trocam o pão por batata ralada. Uma opção é colocar purê de batata para substituir.

Outras dicas do chef Leandro Nunes para fazer almôndegas perfeitas:

  • Não mexa demais. Quanto mais você manipula a carne, mais dura ela fica.
  • Misture só até dar liga, ou, do contrário, vai ficar igual a um bolo de carne.
  • Deixar descansar uns 15 minutos na geladeira antes de modelar ajuda a firmar a massa e a manter o formato.
  • Sele antes do molho.
  • Doure rápido na frigideira quente.
  • Depois da selagem, cozinhe direto no molho.

Confira abaixo como prepará-las, seguindo as instruções do chef Leandro Nunes:

Receita de almôndegas

Ingredientes

  • 500 g de carne moída
  • 1 pão amanhecido umedecido em 100 ml de leite
  • 1 ovo
  • 50 g de parmesão
  • 2 dentes de alho picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de salsinha
  • Sal e pimenta.

Modo de preparo

  1. Misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.
  2. Modele as porções no formato desejado.
  3. Doure-as em uma frigideira com um fio de azeite.
  4. Acrescente o molho de tomate e deixe cozinhar até ficarem bem incorporadas e saborosas.
