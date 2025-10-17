Fácil! Chef revela segredo para fazer almôndegas de carne perfeitas

Quer fazer almôndegas perfeitas, mas não sabe como prepará-las? O chef de cozinha Leandro Nunes já adianta: basta usar cortes como acém ou fraldinha. Ou seja: não é preciso usar ovo para dar liga. Segundo ele, a gordura desses tipos de carnes ajuda a deixar a iguaria suculenta, ideal para servir no almoço ou jantar.

E não para aí. Em entrevista ao Metrópoles, Leandro Nunes compartilhou outros truques. “Caso vá fazer almôndegas em algum tipo de churrasqueira, você deve aumentar a porcentagem de gordura. Também pode hidratar a mistura com um pão amanhecido embebido no leite, o que mantém a maciez por dentro”.

O chef acrescenta que a sua versão favorita é da Alemanha, onde trocam o pão por batata ralada. Uma opção é colocar purê de batata para substituir.

Outras dicas do chef Leandro Nunes para fazer almôndegas perfeitas:

Não mexa demais. Quanto mais você manipula a carne, mais dura ela fica.

Misture só até dar liga, ou, do contrário, vai ficar igual a um bolo de carne.

Deixar descansar uns 15 minutos na geladeira antes de modelar ajuda a firmar a massa e a manter o formato.

Sele antes do molho.

Doure rápido na frigideira quente.

Depois da selagem, cozinhe direto no molho.

Confira abaixo como prepará-las, seguindo as instruções do chef Leandro Nunes:

Receita de almôndegas

Ingredientes

500 g de carne moída

1 pão amanhecido umedecido em 100 ml de leite

1 ovo

50 g de parmesão

2 dentes de alho picado

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de salsinha

Sal e pimenta.

Modo de preparo