Fácil! Chef revela segredo para fazer almôndegas de carne perfeitas

Quer fazer almôndegas perfeitas, mas não sabe como prepará-las? O chef de cozinha Leandro Nunes já adianta: basta usar cortes como acém ou fraldinha. Ou seja: não é preciso usar ovo para dar liga. Segundo ele, a gordura desses tipos de carnes ajuda a deixar a iguaria suculenta, ideal para servir no almoço ou jantar.
Leia também
-
Almôndega de berinjela com batata-doce: receita fit sacia e emagrece
-
Sopa de tomate com almôndegas: faça o prato fácil e saboroso
-
Erro comum ao armazenar o tomate pode alterar sabor e textura da fruta
E não para aí. Em entrevista ao Metrópoles, Leandro Nunes compartilhou outros truques. “Caso vá fazer almôndegas em algum tipo de churrasqueira, você deve aumentar a porcentagem de gordura. Também pode hidratar a mistura com um pão amanhecido embebido no leite, o que mantém a maciez por dentro”.
O chef acrescenta que a sua versão favorita é da Alemanha, onde trocam o pão por batata ralada. Uma opção é colocar purê de batata para substituir.
Outras dicas do chef Leandro Nunes para fazer almôndegas perfeitas:
- Não mexa demais. Quanto mais você manipula a carne, mais dura ela fica.
- Misture só até dar liga, ou, do contrário, vai ficar igual a um bolo de carne.
- Deixar descansar uns 15 minutos na geladeira antes de modelar ajuda a firmar a massa e a manter o formato.
- Sele antes do molho.
- Doure rápido na frigideira quente.
- Depois da selagem, cozinhe direto no molho.
Confira abaixo como prepará-las, seguindo as instruções do chef Leandro Nunes:
Receita de almôndegas
Ingredientes
- 500 g de carne moída
- 1 pão amanhecido umedecido em 100 ml de leite
- 1 ovo
- 50 g de parmesão
- 2 dentes de alho picado
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de sopa de salsinha
- Sal e pimenta.
Modo de preparo
- Misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.
- Modele as porções no formato desejado.
- Doure-as em uma frigideira com um fio de azeite.
- Acrescente o molho de tomate e deixe cozinhar até ficarem bem incorporadas e saborosas.