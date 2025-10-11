Fafá de Belém reúne famosos em mais uma edição do Círio Fluvial

Em mais um ano, a cantora Fafá de Belém levou seus convidados do Varanda de Nazaré para participar do Círio Fluvial, um dos momentos mais emocionantes do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará.

A bordo de embarcações pelas águas do Rio Guamá, Fafá e sua filha, Mariana Belém, promoveram a edição mais recente do evento, que mistura espiritualidade, arte e cultura.

O Círio Fluvial é considerado uma das principais vitrines da manifestação religiosa, que reúne milhares de fiéis em devoção à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses.

Entre os famosos que participaram da celebração estavam Malu Galli, Fabio Porchat, Maria Eduarda de Carvalho, Alane Dias, Francisco Gil, Rafa Kalimann e Nattan.

Os convidados da Varanda também participaram de um sarau artístico na sexta-feira (10/10), com apresentações culturais em clima intimista e celebrativo. Já no sábado (11/10), acompanharam de perto as procissões do Círio Fluvial e da Trasladação, que antecedem a grande procissão do Círio de Nazaré, realizada no domingo (12/10), uma das maiores expressões da religiosidade no Brasil.

