11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA)

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fafa-de-belem-reune-famosos-para-cirio-fluvial-no-rio-guama,-em-belem-(pa)

Na manhã deste sábado (11/10), Fafá de Belém reuniu os convidados do Varanda de Nazaré para participar do Círio Fluvial, tradicional procissão pelas águas do Rio Guamá, em Belém (PA). Entre os presentes estavam Malu Galli, Fabio Porchat, Maria Eduarda de Carvalho, Alane Dias e o casal Rafa Kalimann e Nattan.

“Nas águas do Guajará, a fé se renova: É Círio outra vez”, escreveu a cantora em suas redes sociais.

Veja as fotos

Reprodução / @fafadbelem
Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA)Reprodução / @fafadbelem
Reprodução Instagram @rafakalimann
Reprodução Instagram @rafakalimann
Reprodução / @fafadbelem
Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA)Reprodução / @fafadbelem
Reprodução / @fafadbelem
Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA)Reprodução / @fafadbelem
Reprodução / @fafadbelem
Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA)Reprodução / @fafadbelem
Reprodução / @fafadbelem
Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA)Reprodução / @fafadbelem

Leia Também

Há 15 anos à frente do projeto que valoriza e divulga a cultura amazônica, Fafá conduziu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante o percurso, compartilhando momentos de oração e emoção com os participantes.

A artista também contou com a companhia da filha, Mariana de Belém, e das netas, Laura e Júlia, que se emocionaram ao acompanhar o momento de fé ao lado da avó.

Idealizado por Fafá e Mariana de Belém, o evento se consolidou como uma das principais celebrações do Círio de Nazaré, manifestação católica dedicada à padroeira dos paraenses.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost