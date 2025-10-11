Na manhã deste sábado (11/10), Fafá de Belém reuniu os convidados do Varanda de Nazaré para participar do Círio Fluvial, tradicional procissão pelas águas do Rio Guamá, em Belém (PA). Entre os presentes estavam Malu Galli, Fabio Porchat, Maria Eduarda de Carvalho, Alane Dias e o casal Rafa Kalimann e Nattan.

“Nas águas do Guajará, a fé se renova: É Círio outra vez”, escreveu a cantora em suas redes sociais.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA) Reprodução / @fafadbelem Reprodução Instagram @rafakalimann Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA) Reprodução / @fafadbelem Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA) Reprodução / @fafadbelem Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA) Reprodução / @fafadbelem Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA) Reprodução / @fafadbelem Voltar

Próximo

Há 15 anos à frente do projeto que valoriza e divulga a cultura amazônica, Fafá conduziu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante o percurso, compartilhando momentos de oração e emoção com os participantes.

A artista também contou com a companhia da filha, Mariana de Belém, e das netas, Laura e Júlia, que se emocionaram ao acompanhar o momento de fé ao lado da avó.

Idealizado por Fafá e Mariana de Belém, o evento se consolidou como uma das principais celebrações do Círio de Nazaré, manifestação católica dedicada à padroeira dos paraenses.