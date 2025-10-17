fagner:-a-arte-de-cantar-o-sentimento-brasileiro

17/10/2025
Escrito por Metrópoles
Raimundo Fagner nunca foi apenas um cantor popular, mas um cronista dos afetos brasileiros, como alguém que transforma o tempo em melodia e a saudade em linguagem universal. Às vésperas de subir ao palco do Festival Estilo Brasil, em 24 de outubro, o cearense revisita meio século de canções que marcaram a memória coletiva.

Do lirismo de “Canteiros” ao romantismo explosivo de “Borbulhas de Amor”, Fagner construiu uma obra que atravessa o tempo sem perder a capacidade de emocionar. Fagner é um contador de histórias.

Os discos, desde “Manera Fru Fru Manera” (1973), revelam um artista inquieto, capaz de unir a poesia de Cecília Meireles, a verve de Belchior e o sotaque da infância no sertão.

Hoje, aos 76 anos, ele segue em plena criação — lançando um álbum em homenagem a Belchior e preparando novos projetos de Bossa Nova e Pé de Serra.

No Estilo Brasil, o repertório deve misturar clássicos e canções redescobertas, revelando um artista que, mesmo revisitando o passado, canta o presente com o mesmo vigor. “O show é uma história de vida contada em canções”, explica o artista.

No palco do Estilo Brasil, o público não verá apenas uma “linha do tempo” focada nos hits óbvios, mas sim um roteiro que inclui canções representativas da longa trajetória.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias