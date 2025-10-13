Fagner celebra seus 76 anos no Festival Estilo Brasil

O cantor e compositor Raimundo Fagner Cândido Lopes se prepara para show memorável no Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções, em 24 de outubro, logo após celebrar mais um ano de vida. Nascido em 13 de outubro de 1949, o ícone da MPB comemora 76 anos, mantendo-se em intensa atividade criativa após mais de cinco décadas de uma trajetória marcante.

A força de Fagner na música brasileira começou de forma despretensiosa, mas ambiciosa. Em 1970, ele se mudou para Brasília com o objetivo de estudar arquitetura na Universidade de Brasília (UnB), mas acabou trocando a planta baixa pelo palco ao vencer o Festival de Música Popular do Centro de Estudos Universitários de Brasília com a canção “Mucuripe” (parceria com Belchior). Essa conexão inicial com o Distrito Federal faz do show no fim do mês um reencontro com as origens artísticas.

Mesmo com a carreira consolidada, Fagner demonstra olhar maduro e otimista para o futuro. Após um hiato de 10 anos desde o último álbum solo de inéditas (“Pássaro Urbano”, de 2014), o artista lançou recentemente “Além desse futuro”, um disco que foca centralidade de sentimentos, como o amor e a resiliência.

O novo trabalho reflete a sabedoria de quem trilhou longos caminhos. Em versos, ele pontua que “o sal do amor que irá curar / Nossa ferida” e defende a ideia de recomeçar diante do fluxo inexorável da vida. Para Fagner, mesmo que pareça banal, pregar o amor e a resiliência é o tema da fase atual.

No palco do Estilo Brasil, o público não verá apenas uma “linha do tempo” focada nos hits óbvios, mas sim um roteiro que inclui canções representativas da longa trajetória. No entanto, clássicos absolutos, como “Deslizes” e “Canteiros”, que se tornaram hinos da MPB e marcaram gerações, não devem faltar.

A voz rascante e inconfundível, que carrega a sonoridade do sertão nordestino e as influências árabes do pai, libanês, promete apresentação emocionante para celebrar a vitalidade dos 76 anos.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital