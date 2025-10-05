05/10/2025
Fagner: conheça a efervescência criativa do artista no Estilo Brasil

A segunda edição do Festival Estilo Brasil receberá o talento de Raimundo Fagner em 24 de outubro no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF).

O show ocorre em um período de intensa atividade e renovação criativa do artista, que, aos 75 anos, tem se dedicado a múltiplos projetos, além do recente álbum “Além desse futuro”.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Em recente conversa sobre a fase atual, Fagner revelou que, mesmo com a idade avançada, está determinado a aproveitar o tempo para concretizar novos trabalhos: “o tempo passa… a nossa idade já tô aí na idade pensando que o tempo vai encurtando, mas que a gente tem que aproveitar para fazer as coisas”.

Entre os projetos em andamento, o artista mencionou o lançamento de um novo álbum de Bossa Nova, fruto de uma parceria com Roberto Menescal, que foi um “disco curtição, disco bem curtido”.

Ele também trabalha no segundo disco de participações com Renato Teixeira, dando continuidade a “Naturezas” (2022).

Além disso, Fagner tem um projeto voltado para o regionalismo nordestino, com a gravação de um disco de pé de serra em Recife.

O cantor planeja lançar esse álbum em outubro, com a participação de nomes como Nando Cordel (que o ajudou a selecionar o repertório), Flávio José e o sanfoneiro Oswaldinho.

No campo das memórias, Fagner revelou estar escrevendo um livro, no qual cataloga as experiências ao longo dos 50 anos de carreira: “eu tô escrevendo um trabalho de A-Z de todos os nomes de artistas… fazendo uma página da minha história junto deles”.

Essa efervescência criativa se somará ao repertório clássico no Estilo Brasil. Fagner, que tem uma carreira marcada por grandes sucessos como “Borbulhas de Amor” e “Canteiros”, promete uma noite emocionante que abrange toda a trajetória musical.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
