Fagner e a poesia da maturidade: o amor como resiliência em Brasília

O cantor e compositor Raimundo Fagner, nome consagrado da Música Popular Brasileira (MPB) com mais de 50 anos de história, está confirmado como uma das principais atrações da segunda edição do Festival Estilo Brasil. A apresentação será no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF), no dia 24 de outubro, e promete trazer ao palco tanto a força dos clássicos quanto o frescor da fase mais recente.
Após um hiato de dez anos desde “Pássaro Urbano” (2014), Fagner lançou em agosto “Além desse futuro”, disco no qual reafirma a centralidade de sentimentos como o amor e a resiliência, mesmo correndo o “risco da trivialidade”. Editado pela Universal Music, o álbum traz parcerias com Fausto Nilo e Zeca Baleiro.
No novo trabalho, versos como “Todas as canções que fiz, fiz por amor / Compositor da vida / Mesmo que pareça ser banal / É o sal do amor que irá curar / Nossa ferida” traduzem a visão poética e otimista que guia a atual fase do artista. Faixas como “Recomeçar” (2 rios) reforçam essa ideia de seguir em frente diante do fluxo da vida.
Em Brasília, o repertório não ficará restrito às novidades. Fagner deve revisitar também a densidade dos anos 1970, os teletemas que marcaram gerações e sucessos como “Deslizes” e “Canteiros”.
O cantor, que se aproxima dos 75 anos, já adiantou que não pretende seguir apenas uma “linha do tempo” no palco: “São músicas que foram representativas durante a minha trajetória”.
O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital