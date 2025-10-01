Fagner e a poesia da maturidade: o amor como resiliência em Brasília

O cantor e compositor Raimundo Fagner, nome consagrado da Música Popular Brasileira (MPB) com mais de 50 anos de história, está confirmado como uma das principais atrações da segunda edição do Festival Estilo Brasil. A apresentação será no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF), no dia 24 de outubro, e promete trazer ao palco tanto a força dos clássicos quanto o frescor da fase mais recente.

Após um hiato de dez anos desde “Pássaro Urbano” (2014), Fagner lançou em agosto “Além desse futuro”, disco no qual reafirma a centralidade de sentimentos como o amor e a resiliência, mesmo correndo o “risco da trivialidade”. Editado pela Universal Music, o álbum traz parcerias com Fausto Nilo e Zeca Baleiro.

No novo trabalho, versos como “Todas as canções que fiz, fiz por amor / Compositor da vida / Mesmo que pareça ser banal / É o sal do amor que irá curar / Nossa ferida” traduzem a visão poética e otimista que guia a atual fase do artista. Faixas como “Recomeçar” (2 rios) reforçam essa ideia de seguir em frente diante do fluxo da vida.

Em Brasília, o repertório não ficará restrito às novidades. Fagner deve revisitar também a densidade dos anos 1970, os teletemas que marcaram gerações e sucessos como “Deslizes” e “Canteiros”.

O cantor, que se aproxima dos 75 anos, já adiantou que não pretende seguir apenas uma “linha do tempo” no palco: “São músicas que foram representativas durante a minha trajetória”.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital