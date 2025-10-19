19/10/2025
Fagner e Roberto Menescal trazem de volta a simplicidade sofisticada

Fagner cresceu ouvindo João Gilberto e Tom Jobim, mas foi com Roberto Menescal que encontrou uma nova forma de se aproximar da Bossa Nova — leve, elegante e sentimental. O projeto em conjunto, previsto para 2025, é uma das novidades que o artista traz para o pós-Estilo Brasil.

“Com Menescal, aprendi a respeitar o silêncio da canção”, revelou Fagner em entrevista. “Ele me ensinou que emoção também se faz no intervalo entre as notas.”

A parceria nasceu da vontade de resgatar um espírito quase perdido na música brasileira: a simplicidade sofisticada. O disco, gravado entre Rio e Recife, deve trazer novas versões de clássicos como “Deslizes” e “Noturno”, além de composições inéditas.

O show no Estilo Brasil é um prenúncio desse momento mais introspectivo da carreira. Entre o lirismo do passado e a serenidade da maturidade, Fagner mostra que a canção ainda é o espaço mais nobre para a delicadeza.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

