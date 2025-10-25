Fagner lota show no Estilo Brasil e faz apresentação memorável

Voz de Borbulhas de Amor, Canteiros e Espumas ao Vento, Fagner subiu ao palco do Festival Estilo Brasil, na noite dessa sexta-feira (24/10). O cantor lotou o Auditório Master do Ulysses Centro de Convenções, no Eixo Monumental de Brasília. Ele começou a apresentação inesquecível com a canção Festa da Natureza, para delírio do público, que estava ansioso pelo espetáculo do cantor que transita por diversos ritmos musicais.

Ao longo do show, Fagner mostrou o quanto une a força da música nordestina à sensibilidade da MPB. Em cada verso e acorde apresentado, ele imprimiu a arte com as palavras e a própria identidade. Com fôlego e voz característica, o cearense cantou uma música atrás da outra e a plateia acompanhou. Ao todo, foram 19 sucessos entoados pelo artista, que comemora 50 anos de carreira neste ano.

O público cantou junto a Fagner

Ícone da música popular brasileira, Fagner foi aplaudido de pé pelo público ao término da canção Rosas. Em seguida, o artista seguiu o repertório com o sucesso Mucuripe. Aficionada, a plateia se deixou embalar pelas músicas e, em determinado momento, alguns fãs se dirigiram para a frente do palco. O cantor interagiu com os admiradores e agradeceu pelo carinho recebido dos brasilienses. Ele encerrou a apresentação com Custe o que Custar.

Público lota show de Fagner

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, Fagner recordou dos bons tempos em que morou na capital federal, na década de 1970. “Cheguei 10 dias depois que o Brasil se tornou tricampeão mundial”, detalha. Ele relembrou que entrou na faculdade para fazer arquitetura, optou pela administração, mas ao encontrar “um ambiente musical tremendo” não conseguiu escapar. Ele contou ser uma satisfação voltar para Brasília, cidade onde soma “raízes” e “história”.

“O nome do festival é Estilo Brasil, e me acho um artista de todos os estilos, porque eu navego por todos os estilos. Vou da balada ao rock e sertanejo. Se for com estilo, é comigo mesmo”, brincou Fagner. Ele definiu o evento como “uma noite muito linda”. “Nós viemos preparados e o principal é que eu tenho uma banda muito afinada e comprometida com o trabalho”, sustentou.

Tendo como produto Denor Souza, a banda que acompanha Fagner tem Stenio Souza no comando da guitarra; Thiago Almeida, no teclado; Freitas Filho, na sanfona; Netinho Sá, no baixo; Robinho Matias, na bateria; e Cainã Cavalcante, na viola, guitarra e violão. À coluna, o cantor cearense frisou que gosta de “fazer as coisas diferentes” no show para se “conectar” com o público.

Apresentação de Fagner

Produtor à frente da Oh! Artes, João Maione compartilhou que Fagner é um artista atemporal. “Estamos vendo aqui avôs, pais, filhos e netos. É muito legal conseguir trazer um artista que reúne toda a família e, de fato, vire um programa de entretenimento em família, pois essa é uma das premissas do Estilo Brasil. É um festival que atende vários estilos e um público eclético. Todo mundo se diverte”, pontuou ele a respeito do show do cantor cearense.

Festival Estilo Brasil

O Estilo Brasil segue até o fim do ano, levando ao palco do Ulysses Centro de Convenções nomes consagrados e novas vozes da música nacional e internacional, como Esperanza Spalding, que abriu a segunda edição do evento, em setembro. Martinho da Vila, Tim Bernardes, Paralamas do Sucesso e Dado Villa Lobos, além de Caetano Veloso, se apresentarão no festival.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Veja quem esteve presente no show de Fagner

Veja as próximas apresentações do Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções: Wagner Tiso, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro Martinho da Vila

31 de outubro Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro Caetano Veloso

11 de dezembro Festival Estilo Brasil Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital

