Fagner lota show no Estilo Brasil e faz apresentação memorável

Voz de Borbulhas de Amor, Canteiros e Espumas ao Vento, Fagner subiu ao palco do Festival Estilo Brasil, na noite dessa sexta-feira (24/10). O cantor lotou o Auditório Master do Ulysses Centro de Convenções, no Eixo Monumental de Brasília. Ele começou a apresentação inesquecível com a canção Festa da Natureza, para delírio do público, que estava ansioso pelo espetáculo do cantor que transita por diversos ritmos musicais.
Ao longo do show, Fagner mostrou o quanto une a força da música nordestina à sensibilidade da MPB. Em cada verso e acorde apresentado, ele imprimiu a arte com as palavras e a própria identidade. Com fôlego e voz característica, o cearense cantou uma música atrás da outra e a plateia acompanhou. Ao todo, foram 19 sucessos entoados pelo artista, que comemora 50 anos de carreira neste ano.
O público cantou junto a Fagner
Ícone da música popular brasileira, Fagner foi aplaudido de pé pelo público ao término da canção Rosas. Em seguida, o artista seguiu o repertório com o sucesso Mucuripe. Aficionada, a plateia se deixou embalar pelas músicas e, em determinado momento, alguns fãs se dirigiram para a frente do palco. O cantor interagiu com os admiradores e agradeceu pelo carinho recebido dos brasilienses. Ele encerrou a apresentação com Custe o que Custar.
Público lota show de Fagner
Em entrevista à coluna Claudia Meireles, Fagner recordou dos bons tempos em que morou na capital federal, na década de 1970. “Cheguei 10 dias depois que o Brasil se tornou tricampeão mundial”, detalha. Ele relembrou que entrou na faculdade para fazer arquitetura, optou pela administração, mas ao encontrar “um ambiente musical tremendo” não conseguiu escapar. Ele contou ser uma satisfação voltar para Brasília, cidade onde soma “raízes” e “história”.
“O nome do festival é Estilo Brasil, e me acho um artista de todos os estilos, porque eu navego por todos os estilos. Vou da balada ao rock e sertanejo. Se for com estilo, é comigo mesmo”, brincou Fagner. Ele definiu o evento como “uma noite muito linda”. “Nós viemos preparados e o principal é que eu tenho uma banda muito afinada e comprometida com o trabalho”, sustentou.
Tendo como produto Denor Souza, a banda que acompanha Fagner tem Stenio Souza no comando da guitarra; Thiago Almeida, no teclado; Freitas Filho, na sanfona; Netinho Sá, no baixo; Robinho Matias, na bateria; e Cainã Cavalcante, na viola, guitarra e violão. À coluna, o cantor cearense frisou que gosta de “fazer as coisas diferentes” no show para se “conectar” com o público.
Apresentação de Fagner
Produtor à frente da Oh! Artes, João Maione compartilhou que Fagner é um artista atemporal. “Estamos vendo aqui avôs, pais, filhos e netos. É muito legal conseguir trazer um artista que reúne toda a família e, de fato, vire um programa de entretenimento em família, pois essa é uma das premissas do Estilo Brasil. É um festival que atende vários estilos e um público eclético. Todo mundo se diverte”, pontuou ele a respeito do show do cantor cearense.
Festival Estilo Brasil
O Estilo Brasil segue até o fim do ano, levando ao palco do Ulysses Centro de Convenções nomes consagrados e novas vozes da música nacional e internacional, como Esperanza Spalding, que abriu a segunda edição do evento, em setembro. Martinho da Vila, Tim Bernardes, Paralamas do Sucesso e Dado Villa Lobos, além de Caetano Veloso, se apresentarão no festival.
Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Espaço instagramável do Metrópoles
Gustavo Lucena/Metrópoles2 de 3
O show ocorreu no Ulysses Centro de Convenções
Gustavo Lucena/Metrópoles3 de 3
Entrada do evento
Gustavo Lucena/Metrópoles
Veja quem esteve presente no show de Fagner, pelas lentes de Gustavo Lucena e Wey Alves:
Cleber Depieri e Ana Luiza Favato
Leonardo Soares e Maria Fernanda
João Maione, responsável pela Oh! Artes
Rodrigo Amaral
Estela Oton, Nilson Costa, Fabi Cardoso, Clau Silva e Walter Rodrigues
Aline Costa e Marco Pousa
Apresentação de Fagner
Vânia França
Valéria Botan e Eduardo Cartaxo
Cantor Fagner cede entrevista para a coluna Claudia Meireles
Fagner e Beatriz Bonfim
Claudia Bulhões e Alba Mirindiba
Thialles Braga e Helena Braga
Valdecir Marques
Patricia Fagundes e Maria Fagundes
Luiz Reis e Júlia Soares
Evaldo Correia
Público no Festival Estilo Brasil
Hellen Gomes e Valdecir Marques
Início da apresentação de Fagner
Paulo Bizinoto e José Luiz dos Santos Anjos
Ana Cristina Braz e Marcos Antônio
Cândida Neves, Marleide Neves, Cida Bedaqui e Maria Zélia Pacheco
Letícia Farmese, Mônica Marques, Aline Cunha e Heitor Araújo
Agradecimento do cantor ao público
José Glaucy, Lusete Arantes, Alessa Bembom e Rodrigo Rocha
Marilia Queiroz, José Augusto Lopes, José Pereira e Antonio Bonifácio
Ticiana e Daniel Passos
Heitor Silva e Eric Amaral
O cantor Fagner no palco do Festival Estilo Brasil
Vânia França e Aparecido França
Maria Célia Pacheco
Athayr Pereira e Valéria Pereira
Hélia Figueiredo e Cida Paiva
Elena Espíndola Araújo e Carla Daniela Badauy
Paulo Lúcio e Adriana Araújo
Ediane Nawe, Ana Maria Nawe e Ruan Nawe
Antônia Neves, Ronaldo Neves, Flávia Huber e Fábio Costa
Plateia animada durante o show
Fagner embala o público com grandes sucessos da carreira
Luzineide Campos, Diego Rossani e Irio Campos
Haroldo Motta, Cássia Reis e André Mendes
Anna Christina Motta, Simone Gomide e Maribel Noronha
Priscila Oliveira e Paola Oliveira
Vanessa Cordeiro e Vinicius Madela
Público animadíssimo
Maria Celia Pacheco e Marleide Sousa
Maria Nascimento, Daniele Vieira e Celma Soares
Elizabeth Almeida
O artista cantou grandes sucessos da carreira
Banda com Fagner
Lucy Dantas e Guilherme Corrêa
Adriana de Araújo e Rose Bianchi
Milena Leão e Ângela Melo
Ana Rosa e Claudia Oliveira
Norma Passos, Marlene Figueiredo e Emanuelle Costa
Wallace Lopes e Marina Lopes
Renata Cristina Fernandes de Abreu e Tatiana Fernandes de Oliveira Belarmino
Cantor Fagner
Guitarrista Stenio Souza
Evely Dias Naves e Leonardo Naves
Maria Meireles e Claudney Lima
Herman e Paulyane Albuquerque
Heitor Castro, Aline Cunha, Janete Etting, Maria Ruth Durães e Maria Célia Durães
Jorge Nunes, Lucimar Rodrigues, Lucilene Nunes, Marleuza Lima, Francisca Sousa e Vicente Rocha
Ângela Melo
Daguia Carvalho
O cantor agradece o carinho do público
Ulysses Centro de Convenções lotado no Festival Estilo Brasil
Zeneide Milhomens e Lauane Gomes
Maria Aparecida Pacheco
Celma Soares
Firmino Rodrigues e Wylma Kelly
Leonardo Cardoso
Pedro Aguiar, Zelda Salgado, Maria de Lurdes Brito e Maria de Castro
Meire Viana, Julia Viana e Ronilda Rodrigues
Luciano Campos, Katia Barbosa, Suelen Serra e Rafael Ferrão
Fagner e banda no palco
Franciely Furtado
Mary Carvalho e Otávio Carvalho
Ronaldo Costa e Kenya Costa
Gabriela Rocha e Victor Henrique
Tauan Alencar e Sandy Alencar
Lauane Gomes e Zeneide Milhomes
Kelvia Teixeira e Cleiton Ferreira
Francineide Gomes, Cleide Rodrigues e Joaquina César
O cantor convoca o público para as palmas
Baixista Netinho Sá
Patrícia Oliveira Freitas e Sérgio Adriano
Ricardo Castro e Adna Ribeiro
Euza Soares e Eduardo Magalhães
Bruno Mol e Roselaine Monteiro
Público vai para a frente do palco
O artista interage com os fãs
Fagner encerra o show ovacionado
Público lota o Ulysses Centro de Convenções
Veja as próximas apresentações do Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções:
Wagner Tiso, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital
Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.