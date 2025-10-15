15/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Fagner não para: bossa nova e pé de serra chegam após novo álbum solo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fagner-nao-para:-bossa-nova-e-pe-de-serra-chegam-apos-novo-album-solo

Raimundo Fagner, atração confirmada no Festival Estilo Brasil em 24 de outubro, prova que a efervescência criativa não tem idade. Aos 76 anos, o artista cearense não apenas lançou “Além desse futuro” — primeiro álbum solo de inéditas em dez anos — como também revelou uma série de projetos prontos ou em fase de produção que demonstram a paixão incansável pela arte.

Compre seu ingresso

Aproveitando o tempo para “fazer as coisas”, Fagner está diversificando a discografia. Um dos lançamentos mais aguardados é um novo álbum de Bossa Nova, fruto de uma parceria com o lendário Roberto Menescal. Esse trabalho é descrito como um “disco curtição, disco bem curtido”.

Além da Bossa Nova, o regionalismo nordestino, parte essencial do DNA de Fagner, será celebrado em um disco de pé de serra, gravado em Recife.

O projeto conta com a ajuda de Nando Cordel na seleção de repertório e terá participações de grandes nomes como Flávio José e o sanfoneiro Oswaldinho, com previsão de lançamento para outubro.

Ele também trabalha no segundo disco de participações com Renato Teixeira, dando continuidade ao álbum “Naturezas” (2022).

Tanta história de parceria e dedicação à música está sendo catalogada em um projeto de memória. Fagner revelou estar escrevendo um livro de A a Z com todos os nomes de artistas com quem conviveu, fazendo “uma página da minha história junto deles”.

Leia também

No Ulysses Centro de Convenções, essa intensa fase de renovação se somará à celebração dos grandes momentos.

Fagner, que tem mais de 30 álbuns lançados, promete uma noite que abrange toda a trajetória musical, incluindo megahits como “Borbulhas de Amor” e “Canteiros”.

O público terá contato com uma história viva da MPB, que nunca se acomoda, mas busca sempre resgatar a densidade e a emoção das canções que o definiram.

Compre seu ingresso

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost