Fagner não para: bossa nova e pé de serra chegam após novo álbum solo

Raimundo Fagner, atração confirmada no Festival Estilo Brasil em 24 de outubro, prova que a efervescência criativa não tem idade. Aos 76 anos, o artista cearense não apenas lançou “Além desse futuro” — primeiro álbum solo de inéditas em dez anos — como também revelou uma série de projetos prontos ou em fase de produção que demonstram a paixão incansável pela arte.
Aproveitando o tempo para “fazer as coisas”, Fagner está diversificando a discografia. Um dos lançamentos mais aguardados é um novo álbum de Bossa Nova, fruto de uma parceria com o lendário Roberto Menescal. Esse trabalho é descrito como um “disco curtição, disco bem curtido”.
Além da Bossa Nova, o regionalismo nordestino, parte essencial do DNA de Fagner, será celebrado em um disco de pé de serra, gravado em Recife.
O projeto conta com a ajuda de Nando Cordel na seleção de repertório e terá participações de grandes nomes como Flávio José e o sanfoneiro Oswaldinho, com previsão de lançamento para outubro.
Ele também trabalha no segundo disco de participações com Renato Teixeira, dando continuidade ao álbum “Naturezas” (2022).
Tanta história de parceria e dedicação à música está sendo catalogada em um projeto de memória. Fagner revelou estar escrevendo um livro de A a Z com todos os nomes de artistas com quem conviveu, fazendo “uma página da minha história junto deles”.
No Ulysses Centro de Convenções, essa intensa fase de renovação se somará à celebração dos grandes momentos.
Fagner, que tem mais de 30 álbuns lançados, promete uma noite que abrange toda a trajetória musical, incluindo megahits como “Borbulhas de Amor” e “Canteiros”.
O público terá contato com uma história viva da MPB, que nunca se acomoda, mas busca sempre resgatar a densidade e a emoção das canções que o definiram.
O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital