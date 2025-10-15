Fagner não para: bossa nova e pé de serra chegam após novo álbum solo

Raimundo Fagner, atração confirmada no Festival Estilo Brasil em 24 de outubro, prova que a efervescência criativa não tem idade. Aos 76 anos, o artista cearense não apenas lançou “Além desse futuro” — primeiro álbum solo de inéditas em dez anos — como também revelou uma série de projetos prontos ou em fase de produção que demonstram a paixão incansável pela arte.

Aproveitando o tempo para “fazer as coisas”, Fagner está diversificando a discografia. Um dos lançamentos mais aguardados é um novo álbum de Bossa Nova, fruto de uma parceria com o lendário Roberto Menescal. Esse trabalho é descrito como um “disco curtição, disco bem curtido”.

Além da Bossa Nova, o regionalismo nordestino, parte essencial do DNA de Fagner, será celebrado em um disco de pé de serra, gravado em Recife.

O projeto conta com a ajuda de Nando Cordel na seleção de repertório e terá participações de grandes nomes como Flávio José e o sanfoneiro Oswaldinho, com previsão de lançamento para outubro.

Ele também trabalha no segundo disco de participações com Renato Teixeira, dando continuidade ao álbum “Naturezas” (2022).

Tanta história de parceria e dedicação à música está sendo catalogada em um projeto de memória. Fagner revelou estar escrevendo um livro de A a Z com todos os nomes de artistas com quem conviveu, fazendo “uma página da minha história junto deles”.

Leia também

No Ulysses Centro de Convenções, essa intensa fase de renovação se somará à celebração dos grandes momentos.

Fagner, que tem mais de 30 álbuns lançados, promete uma noite que abrange toda a trajetória musical, incluindo megahits como “Borbulhas de Amor” e “Canteiros”.

O público terá contato com uma história viva da MPB, que nunca se acomoda, mas busca sempre resgatar a densidade e a emoção das canções que o definiram.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital