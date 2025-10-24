24/10/2025
Universo POP
Fagner no Estilo Brasil: voz inconfundível do Ceará chega a Brasília

Prepare o gogó e o coração alado! É hoje, 24 de outubro, que a voz rascante de Raimundo Fagner aterrissa no Festival Estilo Brasil. O ícone da MPB, que celebra mais de cinco décadas de uma trajetória marcante, sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções. A abertura dos portões está marcada para as 19h, dando tempo de sobra para você se preparar para essa travessia musical.

Fagner é um artista de “elevada autoestima” que conquistou gerações, transitando com maestria entre a melancolia profunda do sertão nordestino e os megahits de apelo popular. O público pode esperar reviver a emoção de hinos que se tornaram parte da memória afetiva do país, como “Borbulhas de Amor” (versão de Juan Luis Guerra), “Deslizes” e “Canteiros”. Em sua fase mais recente, o cantor, que celebra seus 76 anos, defende a “poesia da maturidade” com temas como amor e resiliência, presentes em seu álbum mais novo, Além desse futuro (2024).

Mas a noite promete ir além da rota dos sucessos óbvios, focando em canções que foram realmente representativas de sua história.

Fagner, que também é reconhecido por seu trabalho de internacionalização, deve revisitar a força lírica de canções como “Traduzir-se”, obra de 1981 que musicou a poesia de Ferreira Gullar e contou com participações de peso como Mercedes Sosa e Joan Manuel Serrat. Com mais de 30 álbuns lançados, o cearense garante uma apresentação emocionante no palco do Ulysses Centro de Convenções.

Com realização do Metrópoles com produção da Oh! Artes, o evento conta com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, e patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. Clientes dos cartões BB Visa têm vantagens, como a possibilidade de parcelar a compra em até seis vezes sem juros.

Compre seu ingresso

Programação:

Fagner
24 de outubro

Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

 

