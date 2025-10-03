03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Fagner: o DNA de mais de 50 anos de arte na Música Popular Brasileira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fagner:-o-dna-de-mais-de-50-anos-de-arte-na-musica-popular-brasileira

Raimundo Fagner Cândido Lopes, nascido em Fortaleza, é dono de uma trajetória que se inicia no fim dos anos 1960 e se consolida com o movimento “Pessoal do Ceará”. Essa força musical única será mostrada no Festival Estilo Brasil, no dia 24 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF).

Compre seu ingresso

A partir de 1971, já no Rio de Janeiro, Fagner iniciou a ascensão com “Mucuripe” (1972) até lançar o primeiro disco, “Manera frufru, manera” (1973). No fim da década, “Eu canto” (1978) demonstrava a busca por um trabalho mais coeso, diferente da fase inicial.

Foram mais de 30 álbuns e colaborações com gigantes como Elis Regina, Luiz Gonzaga e Mercedes Sosa.

Essa dedicação total, como o próprio afirma — “eu dediquei a minha vida muito à música” —, se reflete no desejo de construir shows que não se limitem aos grandes hits, mas que tragam músicas “representativas de sua trajetória”.

Ainda assim, sucessos radiofônicos como “Deslizes” marcaram época, alçando Fagner a um dos nomes mais influentes da música latino-americana. Em Brasília, o público terá contato direto com essa história viva da MPB.

Compre seu ingresso

O festival tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Leia também

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost