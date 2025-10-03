Fagner: o DNA de mais de 50 anos de arte na Música Popular Brasileira

Raimundo Fagner Cândido Lopes, nascido em Fortaleza, é dono de uma trajetória que se inicia no fim dos anos 1960 e se consolida com o movimento “Pessoal do Ceará”. Essa força musical única será mostrada no Festival Estilo Brasil, no dia 24 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF).
A partir de 1971, já no Rio de Janeiro, Fagner iniciou a ascensão com “Mucuripe” (1972) até lançar o primeiro disco, “Manera frufru, manera” (1973). No fim da década, “Eu canto” (1978) demonstrava a busca por um trabalho mais coeso, diferente da fase inicial.
Foram mais de 30 álbuns e colaborações com gigantes como Elis Regina, Luiz Gonzaga e Mercedes Sosa.
Essa dedicação total, como o próprio afirma — “eu dediquei a minha vida muito à música” —, se reflete no desejo de construir shows que não se limitem aos grandes hits, mas que tragam músicas “representativas de sua trajetória”.
Ainda assim, sucessos radiofônicos como “Deslizes” marcaram época, alçando Fagner a um dos nomes mais influentes da música latino-americana. Em Brasília, o público terá contato direto com essa história viva da MPB.
O festival tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital