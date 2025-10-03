Fagner: o DNA de mais de 50 anos de arte na Música Popular Brasileira

Raimundo Fagner Cândido Lopes, nascido em Fortaleza, é dono de uma trajetória que se inicia no fim dos anos 1960 e se consolida com o movimento “Pessoal do Ceará”. Essa força musical única será mostrada no Festival Estilo Brasil, no dia 24 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF).

A partir de 1971, já no Rio de Janeiro, Fagner iniciou a ascensão com “Mucuripe” (1972) até lançar o primeiro disco, “Manera frufru, manera” (1973). No fim da década, “Eu canto” (1978) demonstrava a busca por um trabalho mais coeso, diferente da fase inicial.

Foram mais de 30 álbuns e colaborações com gigantes como Elis Regina, Luiz Gonzaga e Mercedes Sosa.

Essa dedicação total, como o próprio afirma — “eu dediquei a minha vida muito à música” —, se reflete no desejo de construir shows que não se limitem aos grandes hits, mas que tragam músicas “representativas de sua trajetória”.

Ainda assim, sucessos radiofônicos como “Deslizes” marcaram época, alçando Fagner a um dos nomes mais influentes da música latino-americana. Em Brasília, o público terá contato direto com essa história viva da MPB.

O festival tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Leia também

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital