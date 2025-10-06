Fagner promete resgatar grandes clássicos no Festival Estilo Brasil

06/10/2025
Escrito por Metrópoles
fagner-promete-resgatar-grandes-classicos-no-festival-estilo-brasil

O Festival Estilo Brasil, nesta segunda edição, consolidou um line-up que reúne nomes históricos da Música Popular Brasileira (MPB). E Raimundo Fagner é a atração principal confirmada para o dia 24 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF).

Compre seu ingresso

A importância de Fagner para a MPB é inegável. Ele iniciou a carreira em festivais no Ceará e em Brasília e se consolidou como um dos artistas mais influentes da música latino-americana.

O cantor tem uma discografia vasta, com mais de 30 álbuns lançados, e o show no festival promete resgatar grandes clássicos.

Leia também

Apesar da longa história, Fagner se mantém ativo, buscando sempre a renovação. Em 2024, ele lançou “Além desse futuro”, primeiro álbum solo de inéditas em dez anos. Além disso, o artista revelou estar com vários projetos prontos ou em fase de produção, demonstrando a paixão incansável pela arte.

Essa dedicação constante mantém o repertório relevante e em evolução, como os trabalhos recentes de Bossa Nova com Menescal e o disco de pé de serra com Nando Cordel.

A presença de Fagner no festival, ao lado de ícones de diferentes vertentes, sublinha a proposta do Estilo Brasil de celebrar a diversidade, além de revisitar a história da música brasileira por meio dos maiores representantes.

Compre seu ingresso

Oferecido pelo Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

