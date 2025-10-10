Fagner volta a Brasília, lugar onde tudo começou, em 24 de outubro

Raimundo Fagner, dono de uma voz “rascante e inconfundível”, tem uma história profunda com Brasília que antecede a fama no Rio de Janeiro. O cantor, confirmado em 24 de outubro no Festival Estilo Brasil, morou na capital federal durante a década de 1970.

Embora Fagner tenha nascido em Fortaleza, ele adotou Orós (CE) como cidade natal. Em Brasília, ele ingressou no curso de Arquitetura na Universidade de Brasília (UnB). Foi durante esse período que Fagner começou a ganhar destaque no cenário musical local.

Um momento crucial dessa fase inicial foi a vitória no prêmio de música popular brasileira do Uniceub. Esse reconhecimento local foi fundamental, ajudando a pavimentar o caminho para se tornar um dos grandes nomes da MPB. Fagner fez “inúmeros amigos na cidade”.

A fase de festivais e a migração para o Rio de Janeiro (RJ) em junho de 1971 foram cruciais para a ascensão. Contudo, a relação com o Distrito Federal perdurou, resultando, inclusive, no lançamento do álbum “Raimundo Fagner e Zeca Baleiro – Ao vivo em Brasília, 2002”, em 2020.

A trajetória de Fagner, que começou com a efervescência do movimento “Pessoal do Ceará”, mostra que a capital federal serviu como um importante ponto de apoio e reconhecimento no início da longa carreira.

A apresentação no Ulysses Centro de Convenções revisitará essa “história viva da MPB”. Oferecido pelo Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital