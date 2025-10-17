17/10/2025
Universo POP
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete

“Falava que era solteiro”: mulher traída em estádio conta o que ouviu da amante

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“falava-que-era-solteiro”:-mulher-traida-em-estadio-conta-o-que-ouviu-da-amante

O que parecia um flagrante de traição acabou revelando um caso de engano duplo. Em áudio exclusivo enviado para o apresentador Arthur Pires, o Tutu, do “Camarote da Fofoca”, Sandra — que flagrou o namorado com outra durante um jogo de futebol na Ilha do Retiro, no Recife — contou que a mulher que o acompanhava também acreditava que ele era solteiro.

Na sequência, ela diz como o namorado reagiu ao flagra: “E ela lá que que tava ali com ele, ele também deixa ela e sai. Aí ela percebe que que tá sendo gravada, porque até então eu nem reparei nisso, porque no calor da emoção eu nem prestei atenção. Ele ficava me mandando falar baixo. Não tinha como falar baixo numa situação daquela! Aí ela pegou [e disse]: ‘A gente pode conversar’, não sei o quê”.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Sandra contou sobre a traição com exclusividade ao portal LeoDiasPortal LeoDias
Reprodução / X @aratuonline
Mulher sai de mãos dadas com amante do namoradoReprodução / X @aratuonline
Portal LeoDias
Sandra contou sobre a traição com exclusividade ao portal LeoDiasPortal LeoDias

Leia Também

“Como eu sou uma pessoa que tem uma criação diferente e sabendo quem é ele, eu preferi dar uma chance a ela e escutá-la. Aí a gente pegou, saiu da arquibancada e foi para perto do banheiro conversar. Foi quando ela pegou e me disse que ele falava para ela que ele era solteiro”.

Por fim, Sandra disse que seu companheiro nunca disse a amante que eles dividiam a mesma casa. “Em momento nenhum ele disse para ela que tinha alguém e nas redes sociais dele não tinha na bio [o status de relacionamento], realmente. Ele não tinha mesmo aliança, nem demonstrava em canto nenhum e para ninguém que tinha alguém. Mas mas ele tinha alguém, entendeu? A gente morava junto. A gente tava junto há seis anos, a gente estava morando junto. E é isso”.

Questionada se o então namorado pediu perdão pela situação, ela negou. “Ele ficou com raiva de mim porque o caso viralizou”, disse, emendando que também não tem interesse em reatar a relação. “Eu já o perdoei demais”, afirmou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost