“Falava que era solteiro”: mulher traída em estádio conta o que ouviu da amante

O que parecia um flagrante de traição acabou revelando um caso de engano duplo. Em áudio exclusivo enviado para o apresentador Arthur Pires, o Tutu, do “Camarote da Fofoca”, Sandra — que flagrou o namorado com outra durante um jogo de futebol na Ilha do Retiro, no Recife — contou que a mulher que o acompanhava também acreditava que ele era solteiro.

Na sequência, ela diz como o namorado reagiu ao flagra: “E ela lá que que tava ali com ele, ele também deixa ela e sai. Aí ela percebe que que tá sendo gravada, porque até então eu nem reparei nisso, porque no calor da emoção eu nem prestei atenção. Ele ficava me mandando falar baixo. Não tinha como falar baixo numa situação daquela! Aí ela pegou [e disse]: ‘A gente pode conversar’, não sei o quê”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Sandra contou sobre a traição com exclusividade ao portal LeoDias Portal LeoDias Mulher sai de mãos dadas com amante do namorado Reprodução / X @aratuonline Sandra contou sobre a traição com exclusividade ao portal LeoDias Portal LeoDias Voltar

Próximo

“Como eu sou uma pessoa que tem uma criação diferente e sabendo quem é ele, eu preferi dar uma chance a ela e escutá-la. Aí a gente pegou, saiu da arquibancada e foi para perto do banheiro conversar. Foi quando ela pegou e me disse que ele falava para ela que ele era solteiro”.

Por fim, Sandra disse que seu companheiro nunca disse a amante que eles dividiam a mesma casa. “Em momento nenhum ele disse para ela que tinha alguém e nas redes sociais dele não tinha na bio [o status de relacionamento], realmente. Ele não tinha mesmo aliança, nem demonstrava em canto nenhum e para ninguém que tinha alguém. Mas mas ele tinha alguém, entendeu? A gente morava junto. A gente tava junto há seis anos, a gente estava morando junto. E é isso”.

Questionada se o então namorado pediu perdão pela situação, ela negou. “Ele ficou com raiva de mim porque o caso viralizou”, disse, emendando que também não tem interesse em reatar a relação. “Eu já o perdoei demais”, afirmou.