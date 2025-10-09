Falsa couve: conheça planta que deixou 4 pessoas internadas em MG

Nessa quarta-feira (8/10,) quatro pessoas da mesma família foram internadas em estado grave depois de comerem uma planta tóxica conhecida como “falsa couve” na zona rural de Patrocínio, no Alto Paranaíba (MG). O grupo preparou a espécie no almoço, acreditando se tratar de couve comum.

Segundo o Corpo de Bombeiros, pouco depois da refeição, as vítimas começaram a apresentar sintomas como fraqueza muscular, dormência nas pernas, mal-estar e dificuldade para respirar. Uma mulher de 37 anos chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada antes de ser levada ao pronto-socorro.

Os outros três adultos, homens de 49, 60 e 67 anos, também foram socorridos em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma criança que estava com a família foi encaminhada ao hospital apenas para observação, já que não chegou a ingerir o alimento.

O que é a “falsa couve”?

A Nicotiana glauca é parente próxima do tabaco e pertence à família Solanaceae, que também inclui batata, tomate, pimenta e berinjela.

“Apesar de existirem várias plantas comestíveis nessa família, muitas espécies são extremamente tóxicas, como a beladona e a mandrágora. A Nicotiana glauca é chamada de falsa-couve devido à semelhança das folhas com as da couve verdadeira”, explica o biólogo Guilherme Ceolin, professor da UFSM-FW.

Ele detalha algumas diferenças que podem ajudar a evitar confusão. “As folhas da couve são maiores, mais largas, de um verde mais escuro e com nervuras centrais mais marcadas. Já a falsa-couve tem folhas mais lisas e nervuras menos destacadas”, diz.

Mesmo assim, folhas jovens de couve podem ser facilmente confundidas com a falsa-couve por quem não está acostumado a lidar com plantas.

Substâncias tóxicas e riscos à saúde

A planta contém anabazina, uma substância que bloqueia a transmissão nervosa e causa sintomas graves, de acordo com a biomédica toxicologista Ingrid Dragan, membro da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia para Redução de Danos (SBRed).

“Ela causa paralisia muscular, dificuldade para respirar, alterações na visão, salivação excessiva, vômitos, confusão mental e aumento da frequência cardíaca. A intoxicação pode evoluir para morte por paralisia respiratória, dependendo da quantidade ingerida”, alerta.

A toxicologista reforça que a gravidade dos sintomas está diretamente relacionada à quantidade de planta consumida e que o risco é real.

“É uma intoxicação extremamente grave e não há tratamento caseiro seguro. Nem leite, nem vômitos induzidos resolvem o problema. A pessoa deve ser levada imediatamente ao pronto-socorro”, afirma.

É possível identificar essas plantas?

A especialista explica que muitas pessoas acreditam conseguir identificar plantas andando pelo mato, mas a Nicotiana glauca pode ser facilmente confundida com a couve. “É fundamental coletar apenas plantas que se tenha certeza absoluta de que são comestíveis, preferencialmente cultivadas em hortas”, orienta Ingrid.

Ela acrescenta que, em caso de suspeita de intoxicação, é importante levar um pedaço da planta ao hospital. “Mesmo que o médico não conheça a planta, um toxicologista ou profissional treinado poderá identificar a Nicotiana glauca e tratar adequadamente os sintomas, que são característicos desse tipo de intoxicação”, finaliza.

