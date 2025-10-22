22/10/2025
Falsa dentista manteve consultório clandestino por 10 anos em Goiânia

Presa em flagrante por exercício ilegal da profissão, a falsa dentista de 72 anos foi liberada e vai responder ao processo em liberdade. A investigação continua sob responsabilidade da Central Geral de Flagrantes de Goiânia.

De acordo com o delegado Humberto Teófilo, responsável pelo caso, a mulher não possui formação na área. Ela teria feito apenas um curso livre e, com isso, passou a atuar de forma clandestina, mantendo um consultório clandestino em Goiânia por mais de 10 anos.

A prisão ocorreu nessa segunda-feira (20/10), após denúncias.

No local, os policiais encontraram uma estrutura completa de atendimento odontológico: cadeira profissional, estufas de esterilização, instrumental metálico, seringas carpule, além de materiais de uso exclusivo de profissionais habilitados, como iodofórmio, eugenol e cimento odontológico.

Também foram localizadas fichas preenchidas de pacientes, comprovando que a suspeita realizava procedimentos clínicos sem habilitação.

A mulher não possui registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) nem qualquer autorização para atuar na área. O consultório operava sem alvará sanitário e apresentava irregularidades higiênico-sanitárias.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Justiça, e o caso segue sob investigação.

