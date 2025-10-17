Falsificação de bebidas: mais de 15 mil garrafas são apreendidas em BH

Mais de 15 mil garrafas utilizadas para a falsificação de bebidas destiladas foram apreendidas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa quinta-feira (16/10). Ação ocorreu por meio da 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes de Minas Gerais.

O depósito, localizado na região central de Belo Horizonte (MG), também era utilizado para produção de insumos usados nas bebidas falsificadas. As garrafas produzidas eram de marcas conhecidas e seriam utilizadas para envasar bebidas alcoólicas adulteradas.

Garrafas utilizadas para falsificação apreendidas em depósito – Divulgação/PCMG

Garrafas de whisky da marca Buchanans foram apreendidas – Divulgação/PCMG

Garrafas apreendidas pela PCMG – Divulgação/PCMG

Durante a ação, os policias encontraram no depósito uma passagem secreta que levava a uma instalação oculta, onde eram produzidas as garrafas. O local foi interditado.