29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

“Falso Profeta”: pastor é preso por estuprar filhas e enteados durante oito anos

Crimes ocorreram entre 2010 e 2018, no Recanto das Emas; líder religioso usava a fé e o laço familiar para justificar os abusos e manter as vítimas em silêncio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta terça-feira (28/10), um pastor acusado de estuprar e torturar seus próprios filhos e enteados menores de idade. Os crimes ocorreram entre 2010 e 2018, dentro da residência da família, no Recanto das Emas, quando as vítimas tinham entre 6 e 7 anos de idade.

O homem, que pregava em uma igreja em Santo Antônio do Descoberto (GO), foi detido durante a Operação Falso Profeta, deflagrada pela Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 27ª Delegacia de Polícia.

Divulgação/PCDF

Ao saber que seria preso, o suspeito tentou tirar a própria vida enquanto trabalhava, mas foi socorrido por colegas e levado a uma UPA de São Sebastião, onde a prisão foi formalizada.

“Explorava a fé para cometer os crimes”, diz delegado

Segundo o delegado-chefe da 27ª DP, Alexandre Godinho, a prisão encerra um ciclo de violência que durou anos.

“O autor explorava a fé e se aproveitava do laço de sangue para cometer os estupros e tentar ficar impune. No entanto, a investigação conseguiu provar os crimes”, afirmou.

Os abusos só vieram à tona neste ano, após uma das vítimas ser abordada pelo Conselho Tutelar do Recanto das Emas, que ajudou a formalizar a denúncia. As vítimas permaneceram em silêncio por medo e por não compreenderem juridicamente a gravidade do que sofriam, além de sofrerem pressões familiares para não denunciar.

Assista ao momento em que o pastor chega à delegacia:

Vídeo do Youtube

Fonte: Metrópole

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost