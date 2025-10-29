“Falso Profeta”: pastor é preso por estuprar filhas e enteados durante oito anos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta terça-feira (28/10), um pastor acusado de estuprar e torturar seus próprios filhos e enteados menores de idade. Os crimes ocorreram entre 2010 e 2018, dentro da residência da família, no Recanto das Emas, quando as vítimas tinham entre 6 e 7 anos de idade.

O homem, que pregava em uma igreja em Santo Antônio do Descoberto (GO), foi detido durante a Operação Falso Profeta, deflagrada pela Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 27ª Delegacia de Polícia.

Ao saber que seria preso, o suspeito tentou tirar a própria vida enquanto trabalhava, mas foi socorrido por colegas e levado a uma UPA de São Sebastião, onde a prisão foi formalizada.

“Explorava a fé para cometer os crimes”, diz delegado

Segundo o delegado-chefe da 27ª DP, Alexandre Godinho, a prisão encerra um ciclo de violência que durou anos.

“O autor explorava a fé e se aproveitava do laço de sangue para cometer os estupros e tentar ficar impune. No entanto, a investigação conseguiu provar os crimes”, afirmou.

Os abusos só vieram à tona neste ano, após uma das vítimas ser abordada pelo Conselho Tutelar do Recanto das Emas, que ajudou a formalizar a denúncia. As vítimas permaneceram em silêncio por medo e por não compreenderem juridicamente a gravidade do que sofriam, além de sofrerem pressões familiares para não denunciar.

Assista ao momento em que o pastor chega à delegacia:

Fonte: Metrópole

Redigido por ContilNet