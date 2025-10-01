01/10/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Falso psicoterapeuta é condenado por estupros com uso de drogas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
falso-psicoterapeuta-e-condenado-por-estupros-com-uso-de-drogas

Um falso psicoterapeuta que atuava como guru na França foi condenado na terça-feira (30/9), em Montpellier, no sul do país, a 18 anos de prisão. Sob o pretexto de praticar o poliamor, ele cometeu estupros contra seus seguidores após o uso de drogas alucinógenas.

Por decisão do Tribunal Penal de Hérault, Jorge M.C., de 51 anos, líder de uma seita, foi condenado por estupro e abuso de pessoas vulneráveis, membros da comunidade da qual era considerado líder absoluto. Ele deverá cumprir pelo menos 12 anos em regime fechado. A sentença é dois anos inferior à pena máxima de 20 anos que ele poderia teoricamente enfrentar.

Leia também

A decisão está alinhada com as alegações apresentadas na segunda-feira (29) pelo procurador-geral Jean-Luc Beck.

Jorge M.C. está em prisão preventiva há quatro anos e tem dez dias para recorrer da sentença.

O tribunal considerou o réu culpado por usurpar o título de psicoterapeuta, liderar uma associação com características sectárias — a Athanor, fundada por ele em Montpellier — e submeter quatro seguidores à coação física e psicológica em um apartamento compartilhado. Nesse ambiente, ele os encorajava a manter relações sexuais sob efeito de LSD e ecstasy, drogas alucinógenas potentes.

Os juízes também o condenaram por estuprar uma jovem de 23 anos durante uma “massagem tântrica”, quando ela frequentava a comunidade. No tribunal, a vítima relatou ter se sentido forçada a “passar por momentos difíceis” para satisfazê-lo.

Jorge M.C. foi ainda considerado culpado por estuprar uma ex-companheira que trabalhava com ele na Athanor. Inicialmente processada por cumplicidade, a mulher — hoje com cerca de cinquenta anos — foi absolvida e entrou com uma ação civil, alegando posteriormente também ter sido vítima de estupro sob influência do ex-guru.

Além disso, os juízes o consideraram culpado por estuprar duas ex-enteadas quando ainda eram menores de idade, e por abusar da própria filha.

Antes da deliberação final, Jorge M.C. declarou: “Peço desculpas a todos por ter sido um idiota obscuro que nunca quis estar errado. Imagino que sempre lhes dei uma escolha”, acrescentou.

Leia mais em RFI, parceira do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost