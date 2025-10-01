Falsos pedreiros são presos com quase 1kg de cocaína escondido em ferramentas em Rio Branco

Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam, na manhã desta quarta-feira (1º), Thainã Luis dos Santos Araújo, de 30 anos, monitorado da Justiça com passagens por tráfico de drogas, e outro homem ainda não identificado. A dupla foi flagrada transportando quase 1 kg de cocaína oxidada em Rio Branco.

De acordo com a polícia, os suspeitos trafegavam em uma motocicleta Honda vermelha, de placa QLY 2B48, pela avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, quando receberam ordem de parada. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelos militares.

Durante a abordagem, Thainã demonstrou nervosismo e, na revista, os policiais encontraram a droga já embalada para comercialização. Para disfarçar o transporte, o garupa levava materiais de pedreiro, como régua, colher e balde.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição da Justiça.