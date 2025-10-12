Falta menos de um mês para o Enem. Confira etapas e não perca datas

Começa a contagem regressiva para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Falta menos de um mês para que os estudantes testem seus conhecimentos e garantam uma entrada no ensino superior. Em 2025, o Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplica as provas em todos os estados e no Distrito Federal nos dias 9 e 16 de novembro.
Apenas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará, o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A medida foi adotada para atender aos participantes desses municípios, já que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) ocorrerá em Belém no mesmo período da aplicação regular do exame.
Calendário
- Cartão de local de provas: depois do dia 27 de outubro
- Provas: 9 e 16 de novembro
- Enem em 3 cidades do Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro
- Resultado: 16 de janeiro de 2026
- Resultados treineiros: 16 de março de 2026
- Espelho da redação: 16 de março de 2026
Estudos
Nesta reta final, para ajudar os estudantes, o MEC disponibilizou um aplicativo que possibilita a realização de simulados do Enem. Os candidatos poderão fazer questões alternativas por campo de conhecimento, com correção automatizada, incluindo a redação.
Para a realização do simulado, os candidatos precisam acessar o endereço app.mecenem.mec.gov.br. É necessário ter uma conta do gov.br.
Como funciona
Segundo o MEC, a ferramenta possibilita uma experiência real, com direito a cronômetro com o mesmo tempo disponibilizado no dia da prova oficial e à possibilidade de fazer a redação à mão. Após escrever a redação, os estudantes podem enviar uma foto para que ela seja transcrita por uma inteligência artificial e corrigida em seguida.
Na sequência, a inteligência artificial do MEC Enem corrige a redação e devolve um gabarito com sugestões de melhoria e pontuação estimada em até 60 segundos.
Documentos obrigatórios
Com a proximidade do exame, os participantes devem ficar atentos aos itens essenciais para o dia da prova, como o documento de identificação, Carteira de Identidade Nacional (CIN) e demais documentos digitais (e-Título, CNH ou RG) podem ser apresentados por meio do aplicativo gov.br. Também são considerados documentos válidos para identificação do participante:
- Cédulas de identidade expedidas por secretarias de segurança pública, Forças Armadas, polícia militar e Polícia Federal;
- Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade;
- Passaporte;
- Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997.
- Já para o participante estrangeiro, é obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial e original com foto.
Envelope lacrado
Não será permitido o uso de qualquer equipamento eletrônico. Esses itens devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos, antes de o participante entrar no local de aplicação. O envelope deve ser mantido embaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do inscrito na sala.
Ao ingressar na sala, também devem ser guardados no envelope: óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, bem como quaisquer outros objetos estranhos à realização do exame. Os lanches são permitidos desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala.