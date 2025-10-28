Família busca empresário desaparecido há quase 20 dias em SC

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do empresário Edir Eloi da Silva, de 41 anos. De acordo com a família, ele foi visto pela última vez no dia 9 de outubro, por volta das 18h30, na servidão Natalino, no bairro Capoeiras, região continental de Florianópolis. Ele usava calça bege e camiseta vermelha listrada.

Segundo a Polícia Civil, o carro dele, uma Doblô prata, foi encontrado incendiado nas imediações de Antônio Carlos, na Grande Florianópolis. Mais detalhes sobre o caso não foram divulgados, para não atrapalhar investigações, conforme a corporação.

Leia também

Leia a matéria completa no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.