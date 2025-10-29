29/10/2025
Família busca por jovem com transtornos mentais desaparecida há um mês em Rio Branco

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Aparecida pode entrar em contato pelo telefone (68) 99234-2852

Há um mês, a família de Aparecida Pinto de Melo vive dias de angústia e incerteza. A jovem, de 25 anos, desapareceu em Rio Branco e, desde então, não deu mais notícias. Segundo a irmã, Noemia Trindade, o sumiço é incomum e tem deixado todos muito preocupados.

A família relata que Aparecida era vista com frequência na região central da capital acreana | Foto: Reprodução

De acordo com Noemia, Aparecida é paciente do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) e enfrenta transtornos mentais, além de ser usuária de drogas. “Ela costuma visitar nossa mãe de vez em quando, mas dessa vez já faz um mês que não aparece. Nunca ficou tanto tempo sem contato”, contou.

A família relata que Aparecida era vista com frequência na região central da capital acreana. “Os conhecidos da minha mãe sempre a encontravam por lá e nos avisavam. Agora, ninguém mais a viu”, explica Noemia.

Um boletim de ocorrência já foi registrado, e os familiares seguem à procura da jovem. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Aparecida pode entrar em contato pelo telefone (68) 99234-2852 e falar com Creuza Lopes.

