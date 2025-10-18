Família crescendo! Marquinhos, da Seleção, e esposa revelam sexo do bebê em chá emocionante

Papais de menino! Após Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, zagueiro da Seleção Brasileira e do PSG, anunciar no fim de agosto que a família estava crescendo, o casal revelou nesta semana que o bebê que esperam é um menino. O chá revelação, realizado em Paris, emocionou todos os presentes.
A revelação foi feita durante uma live transmitida no Instagram, o mesmo aplicativo usado para anunciar a gravidez. Na ocasião, Carol Cabrino compartilhou um vídeo que mostrava sua trajetória até a nova gestação, incluindo o momento em que contou ter perdido um bebê nas primeiras semanas da gravidez anterior.
“Pouco tempo depois, um teste positivo… Medo, insegurança, muita fé no que Deus havia nos preparado”, escreveu a influenciadora na legenda, na época. No registro, Carol definiu o bebê como seu “arco-íris”.
Marquinhos e Carol atualmente vivem na França e já têm três filhos: Maria Eduarda, Enrico e Martina.