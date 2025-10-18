18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Família crescendo! Marquinhos, da Seleção, e esposa revelam sexo do bebê em chá emocionante

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
familia-crescendo!-marquinhos,-da-selecao,-e-esposa-revelam-sexo-do-bebe-em-cha-emocionante

Papais de menino! Após Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, zagueiro da Seleção Brasileira e do PSG, anunciar no fim de agosto que a família estava crescendo, o casal revelou nesta semana que o bebê que esperam é um menino. O chá revelação, realizado em Paris, emocionou todos os presentes.

A revelação foi feita durante uma live transmitida no Instagram, o mesmo aplicativo usado para anunciar a gravidez. Na ocasião, Carol Cabrino compartilhou um vídeo que mostrava sua trajetória até a nova gestação, incluindo o momento em que contou ter perdido um bebê nas primeiras semanas da gravidez anterior.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@CarolCabrino
Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, anuncia nova gravidezFoto/Instagram/@CarolCabrino
Foto/Instagram/@CarolCabrino
Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, anuncia nova gravidezFoto/Instagram/@CarolCabrino
Foto/Instagram/@CarolCabrino
Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, anuncia nova gravidezFoto/Instagram/@CarolCabrino
Foto/Instagram/@CarolCabrino
Carol Cabrino, esposa de MarquinhosFoto/Instagram/@CarolCabrino
Reprodução
Reprodução

Leia Também

“Pouco tempo depois, um teste positivo… Medo, insegurança, muita fé no que Deus havia nos preparado”, escreveu a influenciadora na legenda, na época. No registro, Carol definiu o bebê como seu “arco-íris”.

Marquinhos e Carol atualmente vivem na França e já têm três filhos: Maria Eduarda, Enrico e Martina.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost