Família cresceu! Gabigol e Rafaella Santos adotam cão após reatarem namoro

A família de Gabriel Barbosa e Rafaella Santos ganhou um novo membro: uma cachorrinha chamada Pia. O atacante do Cruzeiro mostrou a cadela em suas redes sociais, neste domingo (19/10). No primeiro registro publicado pelo jogador, a irmã de Neymar aparece com o pet. Depois, foi a vez dele mesmo posar para fotos com o animal.
Nas redes sociais, internautas e fãs do casal especularam que Pia não é a única nova integrante da família: “Ela sumiu das redes sociais, apareceu agora c essa barriguinha. Deve tá grávida, dia desses saiu uma notícia q eles vão se casar no final do ano”, disse uma pessoa.
Veja as fotos
“Tá grávida? Ela parou de pintar o cabelo, postar fotos e por essa foto aí acho que vem um baby, hein”, acrescentou outra seguidora, enquanto um terceiro seguiu a teoria: “Pela foto eu achei que ela estava era quase ganhando bebê”.
Gabigol e Rafaella iniciaram a relação de idas e vindas em 2015, tendo reatado o namoro há poucos meses. Em julho, ele fez um coração com as mãos em direção à arquibancada após marcar um gol. O atacante compartilhou a foto nas redes sociais e marcou a influenciadora, que repostou com a legenda: “Nós”, seguida de um coração.
Atualmente, o casal vive junto em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde o atacante atua pelo Cruzeiro.