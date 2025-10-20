Família cresceu! Gabigol e Rafaella Santos adotam cão após reatarem namoro

20/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A família de Gabriel Barbosa e Rafaella Santos ganhou um novo membro: uma cachorrinha chamada Pia. O atacante do Cruzeiro mostrou a cadela em suas redes sociais, neste domingo (19/10). No primeiro registro publicado pelo jogador, a irmã de Neymar aparece com o pet. Depois, foi a vez dele mesmo posar para fotos com o animal.

Nas redes sociais, internautas e fãs do casal especularam que Pia não é a única nova integrante da família: “Ela sumiu das redes sociais, apareceu agora c essa barriguinha. Deve tá grávida, dia desses saiu uma notícia q eles vão se casar no final do ano”, disse uma pessoa.

Veja as fotos

Reprodução/@gabigol
A cadelinha foi batizada como Pia.Reprodução/@gabigol
Reprodução
Reprodução
Gabigol e Rafaella Santos curtem festa de Réveillon juntos em Trancoso, na Bahia / Portal LeoDias
Gabigol e Rafaella Santos curtem festa de Réveillon juntos em Trancoso, na Bahia / Portal LeoDias
Gabigol e Rafaella Santos curtem festa de Réveillon juntos em Trancoso, na Bahia / Portal LeoDias
Gabigol e Rafaella Santos curtem festa de Réveillon juntos em Trancoso, na Bahia / Portal LeoDias
Reprodução LeoDias
Reprodução LeoDias

“Tá grávida? Ela parou de pintar o cabelo, postar fotos e por essa foto aí acho que vem um baby, hein”, acrescentou outra seguidora, enquanto um terceiro seguiu a teoria: “Pela foto eu achei que ela estava era quase ganhando bebê”.

Gabigol e Rafaella iniciaram a relação de idas e vindas em 2015, tendo reatado o namoro há poucos meses. Em julho, ele fez um coração com as mãos em direção à arquibancada após marcar um gol. O atacante compartilhou a foto nas redes sociais e marcou a influenciadora, que repostou com a legenda: “Nós”, seguida de um coração.

Atualmente, o casal vive junto em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde o atacante atua pelo Cruzeiro.

