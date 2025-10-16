Família da noiva flagrada com padre denuncia vazamento de vídeo

A história que chocou a pequena cidade de Nova Maringá, no Mato Grosso, continua repercutindo bastante, e a família da noiva, flagrada na casa paroquial com o padre Luciano Braga Simplício, decidiu ir à polícia. Na última segunda-feira (13/10), eles registraram um boletim de ocorrência contra a divulgação indevida das imagens do flagrante.

O assunto virou um escândalo viral, e a repercussão acabou criando uma divisão de opiniões entre o público na web. O vídeo, que não demorou para rodar a cidade de pouco mais de 5 mil moradores, mostra a confusão na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Padre flagrado com noiva de fiel em quarto Foto: Reprodução Padre Luciano Braga Simplício Foto: Reprodução Padre Luciano Braga Simplício Foto: Reprodução

Nas cenas, um grupo de homens invade o local, arrombando as portas do quarto e, em seguida, do banheiro, após o padre se recusar a abrir. Lá dentro, a noiva de um fiel é encontrada visivelmente abalada, chorando e escondida debaixo da pia.

A Polícia Civil confirmou que o registro foi feito, classificando o caso como “atípico”, devido à natureza da ocorrência e à velocidade com que as imagens se espalharam. Como se trata de um crime que depende da vítima para avançar, as autoridades mantiveram o sigilo sobre a investigação.