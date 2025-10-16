16/10/2025
Universo POP
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos

Família da noiva flagrada com padre denuncia vazamento de vídeo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
familia-da-noiva-flagrada-com-padre-denuncia-vazamento-de-video

A história que chocou a pequena cidade de Nova Maringá, no Mato Grosso, continua repercutindo bastante, e a família da noiva, flagrada na casa paroquial com o padre Luciano Braga Simplício, decidiu ir à polícia. Na última segunda-feira (13/10), eles registraram um boletim de ocorrência contra a divulgação indevida das imagens do flagrante.

O assunto virou um escândalo viral, e a repercussão acabou criando uma divisão de opiniões entre o público na web. O vídeo, que não demorou para rodar a cidade de pouco mais de 5 mil moradores, mostra a confusão na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Padre flagrado com noiva de fiel em quartoFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Padre Luciano Braga SimplícioFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Padre Luciano Braga SimplícioFoto: Reprodução

Leia Também

Nas cenas, um grupo de homens invade o local, arrombando as portas do quarto e, em seguida, do banheiro, após o padre se recusar a abrir. Lá dentro, a noiva de um fiel é encontrada visivelmente abalada, chorando e escondida debaixo da pia.

A Polícia Civil confirmou que o registro foi feito, classificando o caso como “atípico”, devido à natureza da ocorrência e à velocidade com que as imagens se espalharam. Como se trata de um crime que depende da vítima para avançar, as autoridades mantiveram o sigilo sobre a investigação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost