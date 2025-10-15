15/10/2025
Família de Diane Keaton revela causa da morte da atriz

A família de Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar de 79 anos que morreu no último sábado (11/10), compartilhou um novo comunicado nesta quarta-feira (15/10), em que confirmam a causa da morte da estrela de Hollywood.

À revista People, familiares contaram que a veterana do cinema, que foi levada às pressas ao hospital antes de falecer. A saúde da atriz já estaria debilitada a pelo menos há algumas semanas, teriam acrescentado fontes à revista.

8 imagensAl Pacino e Diane Keaton nos bastidores de O Poderoso ChefãoAtriz Diane KeatonDiane Keaton com os filhosDexter Keaton e Diane KeatonAtriz Diane KeatonFechar modal.1 de 8

Al Pacino revela que seu maior arrependimento foi não ter casado com Diane Keaton

Reprodução/Getty Images2 de 8

Al Pacino e Diane Keaton nos bastidores de O Poderoso Chefão

Reprodução3 de 8

Atriz Diane Keaton

Getty Images4 de 8

Diane Keaton com os filhos

Michael Kovac/Getty Images5 de 8

Dexter Keaton e Diane Keaton

Tiffany Rose/Getty Images6 de 8

Atriz Diane Keaton

Bellocqimages/Bauer-Griffin via Getty Images7 de 8

Diane Keaton

Reprodução8 de 8

Atriz Diane Keaton

Getty Images

“A família Keaton é muito grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome de sua amada Diane, que morreu de pneumonia em 11 de outubro”, revelou o comunicado.

Horas antes de perder os sinais vitais, a atriz acionou o serviço de emergência de Los Angeles, e foi encaminhada às pressas ao hospital na manhã de sábado (11). Diane, no entanto, não resistiu.

Grandes estrelas de Hollywood, como Woody Allen, Al Pacino e a Academia do Oscar lamentaram a passagem da artista, que marcou a indústria. Ela foi principalmente conhecida pela participação na franquia O Poderoso Chefão.

