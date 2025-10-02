02/10/2025
Família de Neymar Jr. marca presença na festa de aniversário de 2 anos de Mavie

Escrito por Portal Leo Dias
familia-de-neymar-jr.-marca-presenca-na-festa-de-aniversario-de-2-anos-de-mavie

O aniversário de 2 anos de Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, mobilizou a família do jogador para a festa luxuosa e intimista, que ocorre nesta quinta-feira (2/10) em São Paulo. O portal LeoDias flagrou as chegadas de Nadine Santos, Rafaella Santos, Neymar Pai, Mari Biancardi e Helena, filha do craque com Amanda Kimberlly.

Neymar e Bruna Biancardi organizaram uma comemoração luxuosa para marcar o segundo aniversário da filha, Mavie. A celebração, estimada em cerca de R$ 4 milhões, terá como tema as princesas da Disney.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Mavie chega à sua festa de aniversário
Portal LeoDias
Rafaella Santos chega à festa da Mavie
Portal LeoDias
Helena chega à festa da Mavie
Portal LeoDias
Nadine Santos chega à festa da Mavie
Portal LeoDias
Naymar Pai chega à festa da Mavie

De acordo com informações do portal LeoDias, a montagem da decoração começou no dia 29 de setembro e seguiu madrugada adentro até o dia do evento. O espaço contará com estruturas em tamanho real, incluindo uma carruagem, além de áreas interativas com oficinas e cenários inspirados em diferentes personagens. A ambientação também será composta por jardins de flores naturais.

O buffet ficará a cargo da chef Mônica Chaves, conhecida por seus banquetes em eventos de celebridades, enquanto a decoração será assinada por Flávia Ribeiro. O aniversário oficial de Mavie é na segunda-feira (6/10).

