29/10/2025
Família faz apelo urgente por transferência de bebê acreano com grave doença cardíaca

Calebe, de apenas 4 meses, precisa de cirurgia cardíaca de alta complexidade fora do estado

Um pedido comovente mobiliza a comunidade acreana em torno da luta pela vida do pequeno Calebe de Souza Moraes, um bebê de apenas 4 meses, que está internado na UTI pediátrica de Rio Branco. Ele foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot, uma condição cardíaca rara e grave que exige cirurgia de alta complexidade fora do estado.

Segundo a família, o problema começou quando Calebe foi internado com bronquiolite causada por rinovírus, um vírus comum da gripe. Durante o tratamento, o bebê ainda contraiu infecções nos rins e pneumonia, que foram controladas pela equipe médica. No entanto, exames posteriores revelaram a patologia cardíaca congênita, que causa dificuldades no bombeamento do sangue e compromete a oxigenação do corpo.

A mãe de Calebe, Léivia do Vale de Souza, relatou que o pedido de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) já foi feito, mas até o momento a transferência para um centro especializado ainda não ocorreu. “Cada dia de espera aumenta a angústia da família e o risco para a vida do pequeno Calebe”, disse Léivia, em apelo divulgado nas redes sociais.

A família pede que o caso receba prioridade do governador Gladson Cameli, dos deputados estaduais, do secretário de Saúde e de vereadores, para que o bebê possa ser levado com urgência a um hospital que realize o procedimento cirúrgico necessário.

Com fé e esperança, familiares e amigos seguem mobilizados nas redes sociais com a campanha “Todos pelo Calebe”, clamando para que as autoridades viabilizem o tratamento e deem ao bebê uma nova chance de vida.

