Família inteira reunida! Zé Felipe, Leonardo e Poliana comemoram três anos de Maria Flor

Escrito por Portal Leo Dias
Zé Felipe chegou no aniversário da filha do meio, Maria Flor. A família completa esteve a todo tempo sorridente, completando o conto de fadas criado para a pequena. Vale mencionar, que o cantor chegou atrasado na festa, após participar do DVD de Zé Vaqueiro realizado em Caruaru, compromisso que já estava marcado há muito tempo.

Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos

Vestindo uma camisa azul claro, no tom da decoração, o cantor posou ao lado dos pais, da ex-sogra, Margareth Serrão, e de Virginia, junto com as filhas, para celebrar a festança da pequena.

Zé chegou ao evento acompanhado do amigo Lucas Guedes, que estava o acompanhando durante o rápido bate e volta a Pernambuco, para a gravação do DVD de Zé Vaqueiro, antes do inicio da festa em Goiânia, na casa de festa da influenciadora.

Ainda na quarta-feira (22/10), o sertanejo falou com a filha por chamada de vídeo e garantiu que estaria presente no evento: “Amanhã o papai vai estar juntinho com você na sua festa”, prometeu.

