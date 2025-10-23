Família inteira reunida! Zé Felipe, Leonardo e Poliana comemoram três anos de Maria Flor

Zé Felipe chegou no aniversário da filha do meio, Maria Flor. A família completa esteve a todo tempo sorridente, completando o conto de fadas criado para a pequena. Vale mencionar, que o cantor chegou atrasado na festa, após participar do DVD de Zé Vaqueiro realizado em Caruaru, compromisso que já estava marcado há muito tempo.

Vestindo uma camisa azul claro, no tom da decoração, o cantor posou ao lado dos pais, da ex-sogra, Margareth Serrão, e de Virginia, junto com as filhas, para celebrar a festança da pequena.

Zé chegou ao evento acompanhado do amigo Lucas Guedes, que estava o acompanhando durante o rápido bate e volta a Pernambuco, para a gravação do DVD de Zé Vaqueiro, antes do inicio da festa em Goiânia, na casa de festa da influenciadora.

Ainda na quarta-feira (22/10), o sertanejo falou com a filha por chamada de vídeo e garantiu que estaria presente no evento: “Amanhã o papai vai estar juntinho com você na sua festa”, prometeu.