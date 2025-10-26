26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Família maior e carreira internacional: Jade e Bruna refletem o que falta a Luan Santana

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
familia-maior-e-carreira-internacional:-jade-e-bruna-refletem-o-que-falta-a-luan-santana

O Portal LeoDias esteve presente na gravação do novo DVD de Luan Santana em Curitiba neste sábado (25/10) com a repórter Monique Arruda e teve a oportunidade de conversar com Jade Magalhães, esposa do cantor, e a irmã dele, Bruna Santana. As duas refletiram sobre o que ainda falta Luan Santana atingir em sua vida e carreira.

“Olha, acredito que ele vai focar na carreira internacional, ele tá um pouco dividido por que ao mesmo tempo que ele quer focar lá, ele quer focar na Serena. Sabe que tudo é muito rápido, e ele quer acompanhar tudo. Em nome de Jesus, ele vai conseguir”, afirmou Bruna Santana.

Veja as fotos

Reprodução portal LeoDias/ montagem
Jade Magalhães e Bruna SantanaReprodução portal LeoDias/ montagem
Reprodução portal LeoDias/ montagem
Jade Magalhães sendo entrevistada por Monique Arruda, do portal LeoDiasReprodução portal LeoDias/ montagem
Reprodução: Instagram @luansantana
Luan Santana faz história em Curitiba e emociona fãs com megashow de 18 anos de carreiraReprodução: Instagram @luansantana
Reprodução: Instagram @luansantana
Luan Santana faz história em Curitiba e emociona fãs com megashow de 18 anos de carreiraReprodução: Instagram @luansantana

Leia Também

Jade Magalhães seguiu na linha familiar e traçou um objetivo ousado: “Profissionalmente é uma das coisas (carreira internacional), mas pessoalmente é aumentar a família”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost