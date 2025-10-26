Família maior e carreira internacional: Jade e Bruna refletem o que falta a Luan Santana

O Portal LeoDias esteve presente na gravação do novo DVD de Luan Santana em Curitiba neste sábado (25/10) com a repórter Monique Arruda e teve a oportunidade de conversar com Jade Magalhães, esposa do cantor, e a irmã dele, Bruna Santana. As duas refletiram sobre o que ainda falta Luan Santana atingir em sua vida e carreira.
“Olha, acredito que ele vai focar na carreira internacional, ele tá um pouco dividido por que ao mesmo tempo que ele quer focar lá, ele quer focar na Serena. Sabe que tudo é muito rápido, e ele quer acompanhar tudo. Em nome de Jesus, ele vai conseguir”, afirmou Bruna Santana.
Jade Magalhães seguiu na linha familiar e traçou um objetivo ousado: “Profissionalmente é uma das coisas (carreira internacional), mas pessoalmente é aumentar a família”.