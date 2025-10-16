16/10/2025
Família pede doações de sangue para bebê internado com bronquiolite em Rio Branco

Mais informações podem ser obtidas com a mãe de Calebe, pelo número (68) 99207-0139

O pequeno Calebe de Souza Moraes, de 4 meses, está internado na UTI do Hospital da Criança, em Rio Branco, em tratamento contra uma bronquiolite. A família faz um apelo à população por doações de sangue, que são essenciais para o quadro de saúde do bebê.

Mais informações podem ser obtidas junto a mãe da criança/Foto: Reprodução – Lilia Camargo

Calebe tem tipo sanguíneo O+, e as doações podem ser realizadas no Hemoacre, das 7h às 18h. O gesto solidário pode contribuir diretamente para o tratamento e recuperação da criança.

Mais informações podem ser obtidas com a mãe de Calebe, pelo número (68) 99207-0139.

