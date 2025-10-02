Família pede orações por adolescente que sobreviveu a acidente fatal em Sena Madureira

O quadro de saúde do adolescente Antônio Lucas, de 13 anos, se agravou ao longo desta semana. Vítima de um acidente de trânsito em Sena Madureira, ele permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Em razão das complicações causadas pelo acidente, Antônio Lucas teve uma perna amputada. Nesta quarta-feira (1º), precisou passar por outra cirurgia devido a um quadro de infecção. “Após a cirurgia, ele retornou para a UTI. Os médicos nos informaram que o estado de saúde dele é grave, mas Deus está no controle de tudo e nós acreditamos em um milagre. Peço a todos que continuem orando por ele. Mesmo recebendo essa notícia, sabemos que, para Deus, nada é impossível”, comentou Arnaldo Maia, pai do adolescente.

Desde a noite de ontem, muitos moradores de Sena Madureira têm usado as redes sociais para pedir orações em favor do jovem.

Antônio Lucas sofreu o acidente na madrugada de quinta-feira, 25 de setembro, ocasião em que dois jovens perderam a vida.