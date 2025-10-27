Família procura adolescente que sumiu após sair de lava a jato no RJ

Um adolescente de 16 anos está desaparecido desde a noite da última sexta-feira (24/10). Jean Carlos dos Santos Torres (foto em destaque) teria sido visto pela última vez após entregar uma motocicleta na comunidade Areinha, em Rio das Pedras (RJ).

Segundo familiares, o menino trabalhava em um lava a jato localizado na região, onde também morava com a mãe e um irmão mais novo, há cerca de cinco anos. Naquele dia, ele saiu de casa por volta das 20h, vestindo uma bermuda cinza e uma camiseta preta.

Conforme relatado pelo proprietário do estabelecimento à mãe de Jean, o adolescente deixou o local por volta das 22h para entregar a motocicleta de um cliente, morador da mesma comunidade. O dono do veículo foi a última pessoa a ter contato com o jovem.

O expediente de Jean era de 19h às 21h, mas, de acordo com a mãe, ele costumava ficar depois do horário para ganhar quantias extras. O adolescente costumava usar os valores para ajudar nas despesas de casa.

À coluna, uma prima de Jean, que preferiu não se identificar, contou que o proprietário da moto relatou que o menino estava aparentemente bem e que o orientou a ir para casa. “Ele disse que falou assim: ‘Filho, vai pra casa que já tá tarde’. E aí, esse homem usou um linguajar que o Jean não falava. Disse que ele respondeu: ‘Pois tá, pai, eu vou para casa’, sendo que o Jean não usava esse jeito de falar”, refletiu a mulher.

A família diz não ter ideia do que pode ter acontecido com Jean. Segundo os parentes, ele nunca usou substâncias ilícitas, não tinha relacionamento amoroso e não costumava sair de casa — apenas para ir ao trabalho.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família na 32ª Delegacia de Polícia (Taquara).

Qualquer informação sobre o paradeiro do adolescente pode ser repassada ao Disque Denúncia, pelo número (21) 2253-1177, ou diretamente à família, pelo telefone (98) 8178-1685.